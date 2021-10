Im y Ramey desbancan a Kang del liderato; cuatro latinos superan el corte

Imagen de archivo del golfista surcoreano Sungjae Im. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Las Vegas (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El surcoreano Sungjae Im y el estadounidense Chad Ramey se erigieron en los nuevos líderes compartidos del Shriners Children's Open, torneo del PGA Tour, al completarse la segunda ronda y tener una acumulado de 128 (-14), un golpe de ventaja sobre los también locales Adam Schenk y Sam Burns (129, -13).

Burns ganó el Sanderson Farms Championship la semana pasada y está tratando de seguir la misma estela en el nuevo torneo como si se tratase del mismo.

Lo demostró con un par de putts de par de metro y medio en los únicos dos greens que falló en la regulación y lanzó ocho birdies en la mañana que le dieron tarjeta firmada de 63 (-8) que lo dejó a un tiro detrás de Im y Ramey.

Burns no solo ganó dos veces en los últimos seis meses, sino que también perdió en un desempate en un Campeonato Mundial de Golf y terminó a un tiro de un desempate en Riviera este año. El joven de 25 años se siente cómodo en la cima y se nota.

La clave de esta semana fue no dejar que la semana pasada se demorara.

"Lo que intentamos hacer es la semana pasada, es la semana pasada", dijo Burns. "Esta semana es Shriners y nos estamos preparando para esta semana, tratando de asegurarnos de que el lunes, martes y miércoles nos damos la mejor oportunidad para jugar bien esta semana.

Im y Ramey cerraron cada uno sus rondas de la tarde con birdies en el par 5 del noveno, con Ramey haciendo un tiro de cuatro metros más complicado desde el lado derecho del green.

"Quedan dos días para jugar, así que me gusta tratar de mantenerme concentrado en mi juego y tratar de hacer un tiro a la vez", dijo el jugador surcoreano de 23 años. "Va a ser difícil si hace viento. Tengo que ser más estratégico para la gestión del campo".

Ramey está haciendo su tercera salida del año y la quinta en su carrera en el PGA Tour. El exjugador de Mississippi State de 29 años ganó su tarjeta de gira este año a través del Korn Kerry Tour.

Schenk tenía un 65 (-6) para igualar a Burns con 13 bajo par. Su compatriota Aaron Wise ocupa el quinto lugar tras hacer un registro de 62 (-9) y acumulado de 130 golpes (-12).

Mientras que cuatro golfistas latinoamericanos encabezados por el mexicano Carlos Ortiz (135, -7) hicieron el corte establecido en -5.

Lo acompañaron los chilenos Joaquín Niemann (136, -6) y Mito Pereira (137, -5).

Mientras que el veterano colombiano Camilo Villegas y el argentino Emiliano Grillo también lo hicieron con el mismo acumulado que Pereira para estar en la competición del fin de semana. No superó el corte el bogotano Sebastián Muñoz.