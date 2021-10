Hamilton: "Será complicado, pero lo voy a dar todo"

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial -que penalizará diez puestos en parrilla por cambiar la unidad interna de combustión de su motor-, y que, a pesar de firmar la 'pole', saldrá undécimo en el Gran Premio de Turquía, declaró en el Istanbul Park que "será complicado, pero" que lo va "a dar todo".

"Estoy muy contento", dijo Hamilton, de 36 años, tras elevar a 102 su propia plusmarca histórica de 'poles' en F1, en la que sólo el alemán Michael Schumacher iguala sus siete títulos y nadie se acerca a su otro récord, el de victorias, que amplió a 100 tras ganar hace dos domingos en Rusia. "Sé que no será fácil adelantar. Mañana será complicado. Hay una larga recta saliendo desde atrás y ojalá podamos ofrecerles una gran carrera a los aficionados", añadió el astro inglés, que lidera el Mundial con 246,5 puntos, dos más que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará segundo, desde la primera fila y al lado del otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, primero en parrilla por la penalización del inglés.

"Me alegra estar aquí de nuevo y me alegra ver a todos estos aficionados", indicó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage nada más bajarse del coche en la pista situada en la parte asiática de Estambul. "El año pasado fue increíble lo que pasó aquí, para mí y para el equipo", añadió Hamilton, que en 2020 celebró su séptimo título en este circuito, tras ganar una loca carrera por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

"La pista ha cambiado por completo respecto al año pasado. Es increíble ver el agarre que tiene ahora", declaró el capitán de Mercedes.

"La sesión (de calificación) fue complicada, porque había sitios mojados en pista. El equipo ha hecho un gran trabajo. Mañana será complicado, pero lo voy a dar todo", añadió Hamilton, que se congratuló de que finalmente, no lloviese durante la cronometrada principal.

"No necesitábamos condiciones complicadas hoy. Ayer fuimos rápidos durante toda la jornada", apuntó el británico, que el viernes fue el más rápido en los entrenamientos libres y que volvió a marcar el mejor tiempo este sábado en el tercer y último ensayo. Antes de completar una sensacional actuación, encabezando todas las tablas de tiempos.

"Estoy contento con este doblete que hemos logrado hoy", indicó Hamilton, en referencia a su compañero Valtteri Bottas, al que mejoró en 130 milésimas. "Aunque es una pena que tenga que salir undécimo", precisó el inglés.

"Tengo confianza en el ritmo que tenemos en carrera, pero adelantar no va a ser fácil. Aunque no será imposible", declaró Hamilton este sábado en el Istanbul Park.