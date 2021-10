Hamilton amplía su récord de 'poles' pero deberá remontar desde el undécimo

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Madrid, 9 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y líder del Mundial de F1, buscará la remontada este domingo desde la undécima plaza en el Gran Premio de Turquía, al penalizar 10 puestos por cambiar la unidad interna de combustión del motor de su Mercedes, antes ampliar a 102 su propio récord histórico de 'poles' en la categoría reina.

Hamilton intentará minimizar daños desde la undécima plaza de una parrilla que, tras su sanción, encabeza el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas. El finés arrancará primero, acompañado en primera fila por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -segundo en el Mundial, a dos puntos (246,5-244,5)-, en una carrera en la que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) y el mexicano Sergio Pérez, compañero de 'Mad Max', saldrán quinto y sexto; y el otro español, Carlos Sainz, penalizado por cambiar el motor de su Ferrari, lo hará desde el fondo del pelotón.

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, que hace dos domingos recuperó el liderato en Rusia -donde amplió a 100 su otra gran plusmarca histórica, la de triunfos- brilló de nuevo en el Istanbul Park, donde el año pasado repitió la victoria de 2010 para certificar matemáticamente su séptimo título.

En lo que va de fin de semana, Hamilton, nombrado 'Sir' por la Reina Isabel tras igualar las siete coronas del alemán Michael Schumacher ha encabezado todas las tablas de tiempos salvo la del intrascendente y lluvioso tercer y último libre.

Turquía, debutante en 2005, que albergó carreras de la categoría reina hasta 2011, fue repescada el año pasado para ampliar el calendario del Mundial del covid-19. Hamilton ganó ese día por delante de 'Checo', segundo en una auténtica pista de patinaje, en un circuito casi en desuso y recién reasfaltado, en el que (a mediados de noviembre) se combinaron las bajas temperaturas con la lluvia.

El viernes -jornada en la que el británico dominó los dos ensayos libres: el primero, secundado por Verstappen, a cuatro décimas; y el segundo por Leclerc, a una- se evidenció que el agarre de la pista había crecido de forma notoria. Pero quedaba la incertidumbre meteorológica, ya que no se descartaba lluvia este sábado.

Llovió por la noche y por la mañana; y el tercer y último libre ya se disputó en condiciones de mojado. Pero, a pesar de que estaban anunciadas, no hubo apenas precipitaciones en la sesión de calificación. En la que volvió a brillar Alonso, que espera pescar en río revuelto si la carrera es en seco tras completar el que definió como su "mejor sábado del año" .

El francés Pierre Gasly -que sale desde la segunda fila, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en parrilla- había marcado el mejor tiempo en el mojado último ensayo, por delante de los dos Red Bull. Todos con neumáticos intermedios -alguno usó el de lluvia extrema al principio-, con 'Checo' tercero, a dos décimas; y los españoles Sainz -que en Sochi festejó su quinto podio en F1- y Alonso -sexto en Rusia-, en cuarta y sexta posición, respectivamente, a ocho décimas y a un segundo.

Hamilton -que sólo dio 5 vueltas- marcó el decimoctavo tiempo en el último libre, en el que hubo bandera roja para sacar de pista el Williams del inglés George Russell, accidentado sin consecuencias. Se registraron numerosas salidas de pista -entre ellas la de Alonso- y trompos -del propio Gasly-, que se repitieron nada más arrancar la calificación -Sainz, entre otros-, en la que todos se apresuraron a salir con neumáticos de seco, al anunciarse lluvia.

No la hubo, sin embargo. Y en la primera ronda (Q1), en la que el astro inglés marcó mejor parcial, con blandos, quedaron eliminados el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) -ganador el mes pasado en Monza (Italia)- y el finés Kimi Raikkonen -vencedor en el debut turco, en 2005-, que se retirará definitivamente de la F1 al final de curso.

Sainz cayó en el segundo acto, en el que, consciente de que arrancaría desde el fondo de parrilla, no marcó tiempo y sólo salió para ayudar dándole rebufo a Leclerc; en una gran labor de equipo que colocó al monegasco en el tercer puesto de la parrilla.

Hamilton volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, por delante de Bottas y con compuesto medio, el que usaron todos y con el que los diez primeros tomarán la salida. Alonso comenzaba a brillar en la pista en la que es el único que ha subido cuatro veces al podio, con tres coches distintos: fue segundo en 2005 y 2006, con Renault; tercero en 2007 -con McLaren- y 2011, con Ferrari. El genial piloto asturiano firmó el quinto parcial, con 'Checo' en sexto puesto.

Ambos retrocedieron una plaza en la tercera ronda, recuperada gracias a la sanción de Hamilton; que voló de nuevo en la Q3 para volver a firmar la vuelta rápida hasta dejar el mejor giro de toda la historia a la pista turca en un minuto, 22 segundos y 686 milésimas, 130 menos que Bottas, que heredó la 'pole' de su capitán.

El superlativo inglés buscará otra proeza o, al menos, minimizar daños, esperando que Bottas contenga el más que esperado ataque de Verstappen, en la última carrera antes de que el Mundial afronte sus dos últimos periplos: el americano (Estados Unidos, México -el 7 de noviembre- y Brasil) y el de Oriente Medio. Donde Abu Dabi cerrará el campeonato más igualado de los últimos años el 12 de diciembre, después de las carreras que organizarán las debutantes Catar -recién anunciada- y Arabia Saudí.

Adrián R. Huber