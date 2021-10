Gruden escribió un correo racista contra el director de la NFL

Jon Gruden, entrenador de los Raiders de Las Vegas, en una foto de archivo. EFE/EPA/PETER JONELEIT

Nueva York (EE.UU.), 8 oct (EFE).- Jon Gruden, entrenador de los Raiders de Las Vegas, utilizó un comentario racista al referirse al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, en un correo electrónico hace 10 años, según el Wall Street Journal.

De acuerdo con ese medio, el correo electrónico, enviado al presidente del equipo de fútbol de Washington en julio de 2011 cuando la NFL y sus jugadores estaban tratando de resolver un cierre patronal, decía que Smith tiene "labios del tamaño de neumáticos michellin", informó el Journal, que ha revisado el correo electrónico.

Gruden, quien estaba empleado en ese momento como analista principal de Monday Night Football, le dijo a ESPN que no recordaba haber escrito el correo electrónico, pero que se disculpaba por las consecuencias.

El entrenador agregó que ha usado habitualmente el término "labios de goma" para "referirse a un tipo a quien descubrió mintiendo" y que le avergüenza haber insultado a De Smit y que nunca tuvo un pensamiento racial cuando lo usó.

Gruden dijo que ha hablado con el propietario de los Raiders, Mark Davis, y espera volver a hablar con él. No estaba seguro de si se enfrentaría a alguna sanción de Davis o de la NFL, que condenó el comentario de Gruden en un comunicado el viernes por la tarde.

"El correo electrónico de Jon Gruden denigrando a DeMaurice Smith es espantoso, aborrecible y totalmente contrario a los valores de la NFL", dijo el portavoz de la NFL Brian McCarthy.

"Condenamos la declaración y lamentamos cualquier daño que su publicación pueda infligir al Sr. Smith o a cualquier otra persona", agrega.

La liga está investigando el asunto, con una posible acción disciplinaria para Gruden, según varios informes.

En un comunicado el viernes por la tarde, Davis calificó el contenido del correo electrónico como "perturbador" y "no lo que representan los Raiders".