Griezmann, un centenario 'Bleu' ante la España de su corazón

Pieza clave de la selección francesa desde 2014, Antoine Griezmann cumple el domingo 100 partidos internacionales y lo hará contra su país de adopción, España, tierra de acogida que le propulsó a los 'Bleus', donde mantiene su influencia a pesar de un periodo de dudas con el Atlético.

En la Liga de las Naciones se miden los dos países del corazón del delantero: el que le vio nacer, en Mâcon, y el que lo transformó en futbolista profesional, en San Sebastián y la Real Sociedad.

La final España-Francia, en Milán (18h45 GMT), será muy simbólica para el atacante del Atlético de Madrid: a los 30 años, el internacional galo se dispone a desafiar a una 'Roja' rejuvenecida compuesta por futbolistas con los que se ha cruzado en los terrenos de juego de LaLiga a lo largo de sus 400 partidos en el campeonato.

- 'Marcó su época' -

En España 'Grizou' es uno de los hombres fuertes del campeonato del último decenio, a pesar de que continúa persiguiendo su primer título de Liga.

"Cuando Antoine estaba en la Real, yo era chiquitín y no tenía una idea precisa de lo que era el fútbol, pero el recorrido que tuvo allí demostró el tipo de jugador que fue. Marcó su época", lo elogió el viernes el extremo Mikel Oyarzabal (24 años), formado en la Real Sociedad al igual que el galo, que se marchó del País Vasco en 2014, el año de su primera internacionalidad.

Desde ese 5 de marzo de 2014 contra Países Bajos (2-0), la historia tricolor de Griezmann se escribe con un solo trazo, o casi: El delantero apenas se ha perdido cuatro encuentros en siete años y medio y el domingo disputará su 57º partido consecutivo, récord absoluto en la historia de los 'Bleus'.

Este camino internacional sin sobresaltos, de Brasil-2014 al título de Moscú en 2018, pasando por sus lágrimas en la final de la Eurocopa-2016 en la que acabó como máximo goleador (6 tantos), contrasta con los vaivenes que le acompañan desde hace dos años.

- Récords a tiro -

Su fichaje por el FC Barcelona, en el verano (boreal) de 2019, no ha supuesto el salto hacia adelante con el que soñaba para su carrera.

Y le está costando arrancar en su regreso al Atlético, a pesar de un gol en Liga de Campeones contra el AC Milan en San Siro, estadio al que vuelve el domingo.

"Nunca es fácil volver a un club, especialmente cuando no funcionó en otro lugar. Tiene que acostumbrarse otra vez, eso no se hace chasqueando los dedos, y las expectativas son altas. Pero conociéndolo, con su mentalidad y su capacidad futbolística, no me preocupa", le respaldó su seleccionador, Didier Deschamps, cuando dio la convocatoria de octubre.

Al hacer de Griezmann su hombre fuerte desde el Mundial-2014, el entrenador sentó las bases de un futuro monstruo de las estadísticas. Más allá de su longevidad que le permitirá el domingo convertirse en el 9º internacional francés en llegar a las 100 internacionalidades, Griezmann (41 goles, 20 asistencias) se acerca poco a poco a los récords de dianas (51) y pases decisivos (27) de Thierry Henry.

"Está cerca pero no es un objetivo que me obsesione: ¡hay partidos que no tiro!", dijo el viernes, un mes después de sus dos goles contra Finlandia. "Diez goles son muchos y pocos a la vez, nos lo tomaremos con calma", cerró con una sonrisa.

