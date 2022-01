Fútbol/Selección.- Previa del España - Francia

España busca revancha 37 años después



Los de Luis Enrique aspiran a conquistar ante Francia su primera Liga de Naciones



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol busca este domingo en el Estadio de San Siro de Milán (20.45 horas/La 1) relevar a Portugal y conquistar su primera Liga de Naciones de la UEFA ante la vigente campeona del mundo, Francia, con la que se verá las caras casi cuatro décadas después en una final.



37 años han pasado desde aquella final de infausto recuerdo para la 'Roja'. Un error del guardameta Luis Miguel Arconada, al que se le coló entre las manos el balón tras una falta directa botada por Michel Platini, permitió a los 'Bleus' conquistar la Eurocopa de 1984 y su primer gran título.



Desde entonces, han sido muchas las veces que los combinados vecinos se han visto las caras, 13 entre partidos oficiales y amistosos, con seis victorias españolas, cinco galas y dos empates, pero ninguna en un encuentro definitivo. Ahora, los de Luis Enrique tendrán la oportunidad de 'vengar' a sus predecesores.



Lo harán, además, tras la buena imagen mostrada ante la flamante campeona de Europa, Italia, a la que sorprendieron en su casa en semifinales el pasado miércoles con un doblete de Ferran Torres (1-2). El tanto de Lorenzo Pellegrini en los últimos minutos no hizo mella en el espíritu del grupo, que pudo resarcirse así de su dura derrota en la tanda de penaltis ante los transalpinos en la pasada Eurocopa.



Con ello, sellaban su tercer triunfo consecutivo -con un único tanto encajado en ese tiempo- y dejaban atrás el amargo recuerdo de la derrota en Suecia en el estreno de la clasificación para el Mundial, todo para afrontar su primera final desde la Eurocopa 2012, precisamente el último torneo donde se midieron con el conjunto galo.



En cuartos, dos goles de Xabi Alonso les dieron el pase a semifinales. Tras aquella cita, se volvieron a citar dos veces en clasificación para el Mundial, con un empate y un triunfo español, y en dos amistosos, con una victoria para cada uno. Este domingo se pondrá en juego el cetro de Portugal, primera campeona de la competición.



El técnico asturiano podría apostar de inicio por los mismos que salieron ante Italia, con Unai Simón en portería, Laporte y Pau Torres como pareja de centrales y Azpilicueta -nominado al Balón de Oro- y Marcos Alonso en los laterales.



En el centro del campo, junto a Busquets y Koke, Luis Enrique podría insistir con Gavi, que debutó el miércoles con nota, mientras que Sarabia, Ferran Torres -recuperado del golpe sufrido ante Italia- y Oyarzabal formarán el tridente ofensivo para tratar de sorprender a una Francia que también exhibirá todo su potencial para intentar alzar el trofeo.



FRANCIA SE ENCOMIENDA A MBAPPÉ Y BENZEMA



Para ello, los 'Bleus' deberán corregir los errores mostrados en la primera parte de las semifinales ante Bélgica en Turín, un duelo en el que se marcharon por detrás al descanso (2-0). Benzema y Mbappé igualaron la contienda, y, tras un tanto anulado a Lukaku por fuera de juego, Theo Hernández salió al rescate con un gol salvador en el minuto 90 (2-3).



Este domingo, esperan reforzarse mentalmente, algo muy necesario tras la derrota contra todo pronóstico en octavos de final de la Eurocopa ante Suiza, y se agarrarán a la nueva conexión entre Kylian Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann. Los dos primeros, candidatos al Balón de Oro, se encuentran en un estado de forma espléndido, y esperan confirmarlo ante la 'Roja'.



El positivo por coronavirus de Adrien Rabiot, no muy fino en el encuentro ante los belgas, hará que el centrocampista del Mónaco Aurélien Tchouaméni, que entró en su lugar en el minuto 74, tenga un puesto en el once de Deschamps. Aparte del jugador de la Juventus tampoco estará Lucas Digne, con una lesión en los isquiotibiales.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres y Oyarzabal.



FRANCIA: Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernández; Pavard, Tchouaméni, Pogba, Theo Hernández; Griezmann; Mbappé y Benzema.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).



--ESTADIO: San Siro.



--HORA: 20.45 horas/La 1.