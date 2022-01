Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Recuperar los aires de victoria sería muy positivo para todos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que ganar este domingo la final de la Liga de Naciones ante Francia, "la mejor selección del mundo a nivel individual", sería "muy positivo" para todos, ya que permitiría recuperar "los aires de victoria" de la selección capaz de ganar un Mundial y dos Eurocopas.



"Nuestro único objetivo es hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, si a través de nuestras armas no llegamos al resultado, será una buena piedra de toque para seguir en la mejora. El resto, forma parte del show. Llegar a una final y conquistar un título con la selección es una experiencia que la mayoría desconocemos. Volver a recuperar esos aires de victoria sería muy positivo para todos. Si encima podemos hacer felices a los nuestros, a los seres queridos y a los aficionados, fantástico", declaró en rueda de prensa.



Además, reconoció que acuden a la cita en San Siro "totalmente relajados". "Antes éramos los menos favoritos de los cuatro, pero ahora estamos en la final y queremos seguir siendo esa selección difícil de contrarrestar", afirmó. "Hay que tener el balón porque solo hay uno, y si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Si lo movemos con la velocidad adecuada podremos generar problemas a su línea defensiva. Hay que pensar en mejorar las cosas en las que somos buenos, y, cuando perdamos el balón, presionar de manera colectiva; debemos ser agresivos y evitar que sus jugadores de calidad puedan relacionarse y generar ocasiones", continuó.



El técnico asturiano también resaltó el nivel de los de Didier Deschamps. "Francia es, a nivel individual, la mejor selección del mundo, solo hace falta ver su once, jugadores referencia en sus clubes. A nosotros nos queda la baza de ser un equipo; todavía podemos mejorar nuestro rendimiento. El fútbol es un deporte maravilloso que premia a los que mejor juegan, y trataremos de ser mejores que ellos como colectivo y que se dé el partido que nos interesa", apuntó.



En este sentido, se rindió también al tridente formado por Kylian Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann. "Es indiscutible el potencial y la calidad que tienen, los tres jugadores de arriba son buenísimos y capaces de decidir cualquier partido. No vamos a cambiar lo que nos ha llevado hasta aquí: nuestra convicción, nuestra calidad... Estoy convencido de que mañana vamos a hacer un buen partido y vamos a meter en problemas a Francia; no sé si será suficiente para llevarnos la victoria, pero para nosotros es un estímulo muy grande", explicó.



"Siempre soy optimista. Le cuesta a los mejores equipos del mundo combatir una defensa cerrada con diez jugadores por detrás del balón, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Nosotros hemos dado la cara siempre, en todos los partidos, incluso en las semifinales de la Eurocopa contra Italia, donde nadie nos daba como favoritos, fuimos capaces de dar le vuelta a esa sensación. Vamos a intentar hacer lo mismo contra la mejor selección a nivel individual del mundo", prosiguió.



Sobre su disposición en el campo, afirmó que en la fase de ataque "no va a afectar que juegue un jugador u otro". "No voy a dar pistas a Francia, pero estamos preparados para que nos presionen alto, para que se encierren más atrás con un bloque más bajo, para que hagan un repliegue medio, para contrarrestar un 5-2-3 o un 4-3-3... Cualquier cosa que aparezca, con la humildad y la ambición del que quiere alcanzar cotas más altas, con muchísimo respeto por una selección que es campeona del mundo pero con unas ganas locas de hacer un partido como el de las semifinales", aseveró.



En otro orden de cosas, espera poder contar con Ferran Torres, que sufrió un golpe en las semifinales ante Italia. "Sé la alineación, la única duda es Ferran. Veremos a lo largo del día de hoy la evolución que pueda tener; si está en condiciones en el calentamiento, jugará Ferran", expresó.



"No vamos a arriesgar. Ferran está en perfecta forma, pero veremos sus sensaciones. Si él se ve con las sensaciones y las ganas de jugar, sin arriesgar, jugará", insistió. "Nosotros ponemos la atención en el equipo, no hay jóvenes y veteranos, hay jugadores de la selección defendiendo una camiseta, una bandera y un país, intentando hacer disfrutar a la gente que nos apoya", concluyó.