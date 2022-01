Fútbol/Selección.- Ferran Torres: "Nuestro fuerte es que vamos todos en la misma dirección"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El internacional español Ferran Torres ha destacado la sintonía que existe en el equipo antes de la final de la Liga de Naciones ante Francia, y ha explicado que su "fuerte" es que van todos "en la misma dirección y en bloque", además de afirmar que es "optimista" con poder participar en el partido a pesar del golpe sufrido en las semifinales ante Italia.



"Es una final, en una final los dos equipos son favoritos. Vamos a salir con la máxima ilusión, las máximas ganas", declaró en rueda de prensa. "Para muchos es nuestra primera final con la selección, sería muy ilusionante levantar nuestro primero título. Vamos a ir a por todas para conseguir ese objetivo", confesó.



En este sentido, el valenciano recalcó que el "fuerte" del grupo es el colectivo. "Esta selección se caracteriza por lo bien que lo hace como equipo, vamos todos en la misma dirección", afirmó. "Somos un equipo que se caracteriza por cómo vamos todos en bloque, independientemente de las individualidades. Ese es nuestro máximo fuerte", analizó.



Por ello, no se muestra especialmente preocupado por el tridente de los 'Bleus'. "Sabemos lo buenos que son, cualquiera de los tres te puede resolver el partido en cualquier momento. Nosotros tenemos que plantear nuestro partido independientemente de quién esté delante. (Mbappé) Puede marcar una década, es muy bueno y va a ser muy bueno", expuso.



Además, el delantero del Manchester City es "optimista" con poder jugar este domingo a pesar de haber sufrido un golpe en las semifinales contra Italia. "El pie está yendo muy bien. Mañana me probaré y viendo las sensaciones, decidiremos", afirmó. "Soy optimista, me veo con posibilidades y con ganas. Como ha dicho el míster, en el calentamiento veremos", añadió.



El ariete acumula ya 12 goles en 21 partidos con la 'Roja'. "Para mí es importante meter goles, estoy defendiendo la camiseta de mi país. Eso me da fuerzas para seguir trabajando, seguir creciendo y meter goles para que el míster siga confiando en mí", apuntó. "Lo más importante es jugar, cuantas más demarcaciones puedas abarcar, mejor, porque tienes más posibilidades de jugar. Siempre digo que soy extremo, es donde más demuestro mi potencial, pero también es bueno jugar como delantero", dijo.



Por último, Ferran habló de las sensaciones tras el debut del azulgrana Gavi. "Sabíamos de su juventud, pero cuando hace ese tipo de partido contra Italia pasa desapercibida su edad. Demostró el tipo de jugador que es, el desparpajo que tiene y lo buena gente que es. Estamos muy contentos con él", finalizó.