Fútbol.- Leonardo: "El Real Madrid debe ser castigado"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Nascimento, dijo que el Real Madrid fue "injusto" al intentar fichar a Kylian Mbappé en los últimos días del mercado y pidió una sanción para el club blanco por su "falta de respeto" tal y como ha reiterado en sus últimas intervenciones.



Este sábado, Leonardo compareció en el 'Festival del Deporte', organizado por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', e insistió en el comportamiento del Real Madrid en relación a la estrella del Paris Saint-Germain. "Es injusto lo de Mbappé, el Real Madrid debe ser castigado", indicó.



Leonardo aprovechó su conferencia para hablar sobre otros temas, entre ellos, la llegada de Messi al club francés. "Con Messi ya habíamos sentado las bases para crear una relación antes de que se fuera del Barcelona. Tiene un silencio impactante, entró como si fuera el último en el vestuario", desveló Leonardo.



"Si hubiera una máquina que mida la pasión, entenderías qué hay detrás del PSG (...) la diferencia no es el dinero sino la rapidez en la toma de decisiones", añadió al ser preguntado sobre el proyecto del PSG y afirmó que nunca han obrado mal a la hora de adquirir un futbolista.



"Nunca contactamos a Donnarumma antes de junio, cuando ya había decidido que no se quedaría en el AC Milán. Es una situación diferente a la del Real Madrid, que desde hace dos años habla públicamente de Mbappé. Debe ser castigado porque es una falta de respeto", aseguró Leonardo.



"Mbappé es uno de los mejores del mundo y queremos que se quede. Es una joya, quieres quedártela, no podemos pensar en estar sin ella. Si trabaja, Neymar y Messi se convertirán en algo único en el mundo. Estamos en el grupo de equipos que pueden ganar la Champions. Hemos llevado jugadores que tienen un impacto importante, pero hemos traído a muchos a cero euros", recordó.



Por último, Leonardo fue cuestionado por la intervención de Javier Tebas, horas antes en el mismo foro. "¿Las críticas de Tebas? No entiendo por qué habla de nosotros, es el presidente de la liga española, no tiene nada que ver con el PSG", finalizó.