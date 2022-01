Francia.- El ex primer ministro francés Edouard Philippe presenta Horizontes, un nuevo partido conservador

04-09-2020 El ex primer ministro francés Edouard Philippe POLITICA EUROPA FRANCIA FRANCOIS DURAND



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro francés Edouard Philippe (2017-2020) ha presentado este sábado un nuevo partido político, Horizontes, una formación conservadora que apoyará la candidatura del actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, a las elecciones presidenciales de 2022.



El partido ha sido presentado en un acto celebrado en El Havre, ciudad de la que es alcalde el propio Philippe. El regidor ha revelado el nombre de la nueva formación tras hora y media de acto.



"El partido que estamos creando es un partido que lleva por nombre Horizontes. ¿Por qué Horizontes? Porque, para hacerlo bien, tenemos que ver lejos", ha afirmado en referencia al que será lema del partido.



"Tienes que mirar lejos porque si realmente quieres pensar en la estrategia del país, para 2050, no debes mirar delante, justo a tu lado, sino que necesariamente debes mirar lejos", ha argumentado.



Esta "aventura colectiva" se basa en una lógica de "ampliación" y de "reunión" para construir "una base de estabilidad sobre la que el presidente de la república pueda seguir actuando en los próximos años".



"Esta reactivación pasará por una ampliación de su base electoral (...). El objetivo es crear un partido real, con unos estatutos que se presentarán este lunes, con una carta de valores", ha indicado. En la estructura de la formación, los alcaldes tendrían un lugar especial con una "asamblea" que elegirá al vicepresidente.



En cuanto al contenido político de la propuesta, Philippe ha renovado su apoyo a la austeridad fiscal y ha defendido una reforma del sistema de pensiones.



A la presentación han asistido los portavoces de los grupos parlamentarios de los tres partidos que apoyan a Macron: Christophe Castaner por La República En Marcha (LREM), Patrick Mignola por Movimiento Demócrata (MoDem) y Olivier Becht por Agir.



Macron todavía no ha declarado oficialmente si concurrirá a la reelección, aunque todo el panorama político francés lo da por hecho. La primera vuelta de las elecciones presidenciales serán el 10 de abril de 2022.