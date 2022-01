Fórmula 1/GP Turquía.- Alonso: "Ha sido un sábado a pedir de boca"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que este sábado ha salido "a pedir de boca" y es quizás "el mejor del año", después de garantizarse un quinto puesto de salida para el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, y espera que la carrera de este domingo se pueda desarrollar de manera "normal".



"Ha sido seguramente el mejor sábado del año. Venimos de la mejor carrera en Sochi en cuanto a competitividad y ahora me he sentido bien también; en las condiciones mediohúmedas estábamos cuartos, quintos o sextos. En la Q3 normalmente siempre caemos al noveno o al décimo, y hoy hemos mantenido esa sexta posición y con la penalización de Hamilton salimos quintos por la parte limpia y con las medias de la Q2. Ha sido un sábado a pedir de boca. A ver cómo acabamos mañana el trabajo", declaró en DAZN.



Sobre el funcionamiento de los neumáticos en Estambul, afirmó que "hay preguntas sin respuesta aun". "Las vueltas que dimos ayer no ofrecieron resultados claros, había diferentes degradaciones para diferente gente. Creemos que los rojos, los blandos, van a ser bastante malos en carrera", aventuró.



"Clasificamos con los amarillos y tenemos dos blancos para la carrera que salvamos. Mañana igual llueve y sale una carrera loca justo cuando no lo necesitamos. Salimos mejor imposible, así que esperemos que sea una carrera normal", manifestó.



Por último, el asturiano habló de su enigmático mensaje de esta semana haciendo referencial al 'Plan'. "Hay que esperar unos meses para saberlo. Hay que creer en el plan", concluyó.