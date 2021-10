Ferran Torres se probará en el calentamiento de la final

Ferran Torres (D), atacante de la selección española, en el partido del pasado miércoles contra Italia en Milán, en las semifinales de la Liga de Naciones. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán, 9 oct (EFE).- La titularidad de Ferran Torres en la final de la Liga de Naciones que España disputará con Francia este domingo se decidirá minutos antes del inicio del partido, en la prueba que el delantero hará en el césped de San Siro tras no poder entrenarse desde que el martes sufrió un fuerte golpe en un pie ante Italia.

El traumatismo en el empeine derecho que sufre Ferran Torres le hace ser duda hasta el final. El jugador mostró sus esperanzas de jugar y el seleccionador, Luis Enrique Martínez, confirmó que no decidirá su presencia hasta el calentamiento previo al partido.

"El pie está yendo muy bien, lo estamos protegiendo un poco y por eso no me he entrenado hoy ni ayer", confirmó Ferran en la sala de prensa de San Siro. "Mañana me probaré en el calentamiento y viendo las sensaciones decidiremos", añadió.

"Soy optimista, me veo con posibilidades, tengo ganas y veremos en el calentamiento como son mis sensaciones", dijo.

Luis Enrique reconoció que tiene decidida la alineación a expensas de saber si en punta puede contar con Ferran o debe introducir una variación ofensiva. En la semifinal ante Italia, cuando el jugador del Manchester City no pudo continuar, apostó por el debut de Yeremy Pino en la banda derecha, pasó a Pablo Sarabia a la izquierda y situó a Mikel Oyarzabal en la zona del nueve.

"Sé la alineación, va a estar a expensas de Ferran que es la única duda. Veremos a lo largo del día de hoy la recuperación que pueda tener y en el calentamiento mañana se verá si está en condiciones o utilizaremos otro compañero", manifestó Luis Enrique.

Ferran es el máximo goleador de la segunda edición de la Liga de Naciones, con seis tantos. Ha marcado doce en 21 encuentros con la selección española absoluta y es el gran referente ofensivo de Luis Enrique tras marcar en los tres últimos encuentros.