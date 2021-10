Familias entierran a sus muertos tras atentado contra mezquita chiita en Afganistán

Kunduz, Afganistán, 9 Oct 2021 (AFP) - Un gran cementerio de Kunduz, en el norte de Afganistán, acogió este sábado los funerales de las víctimas del atentado que el grupo Estado Islámico llevó a cabo la víspera contra una mezquita chiita de esa ciudad y que dejó al menos 60 fallecidos.Un sepulturero informó a la AFP de que se habían cavado 62 tumbas tras el atentado, cuyo saldo final podría rozar el centenar de muertos.Un terrorista suicida del grupo Estado Islámico (EI) detonó su chaleco explosivo en la mezquita Sayed Abad, atestada por la gran oración del viernes. Según el grupo yihadista, el atacante suicida era conocido como "Mohamed el uigur", dando a entender que formaba parte de la minoría musulmana china, algunos de cuyos miembros se unieron al EI. Los talibanes, que gobiernan en todo el país, se comprometieron a proteger a todas las comunidades, pero los chiitas de Kunduz han quedado traumatizados por el atentado. La comunidad chiita del país (entre el 10 y el 20% de la población) suele ser blanco de ataques de grupos armados sunitas, que consideran a los chiitas "herejes".Un día después de la matanza, los padres de un joven de 17 años, Milad Husain, asistieron al entierro de su hijo, sin poder contener las lágrimas. Su tío, Zemarai Mubarak Zada, aseguró que su sobrino quería ser médico, como él. "Era un joven tranquilo, hablaba poco", confió su tío a la AFP. "Quería ir a la universidad, casarse. Estamos destrozados".Después de una oración, los sepultureros enterraron el féretro, ante la mirada atenta de sus familiares, afligidos.Una escena que se repitió decenas de veces el sábado en este cementerio con vistas a Kunduz. - "Aterrador" - Las imágenes del lugar del atentado del viernes mostraban los escombros esparcidos por el interior de la mezquita, cuyas ventanas quedaron reventadas por la explosión. En otras tomas, se veía a varios hombres llevando un cuerpo envuelto en una sábana, ensangrentada, hacia una ambulancia. "Fue un incidente muy aterrador", subrayó una profesora de Kunduz que vive cerca de la mezquita. "Muchos de nuestros vecinos resultaron muertos o heridos. Un joven de 16 años perdió la vida y no han podido encontrar la mitad de su cuerpo", agregó.Aminullah, cuyo hermano estaba en la mezquita, dijo: "Cuando escuché la explosión llamé a mi hermano pero no respondió", declaró a la AFP. "Fui a la mezquita y lo vi herido y desmayado. Rápidamente le llevamos al hospital de MSF [Médicos Sin Fronteras]", explicó.Por su parte, Michael Kugelman, experto en el sureste asiático en el gabinete Woodrow Wilson International Center for Scholars, dijo a la AFP que a los talibanes les costará consolidar su poder si no abordan el tema del terrorismo y la creciente crisis económica en el país."Si los talibanes, como es probable, no son capaces de abordar estas preocupaciones, tendrán dificultades para ganar legitimidad interna, y podríamos asistir a la aparición de una nueva resistencia armada", indicó.Mientras tanto, este sábado Estados Unidos participaba en su primer cara a cara con los talibanes desde la retirada de sus tropas, en una reunión en Doha. La delegación estadounidense presionará a los talibanes para que se aseguren de que los terroristas no creen una base para cometer atentados en el país, indicó un funcionario del Departamento de Estado.También se presionará a los nuevos gobernantes de Afganistán para que formen un gobierno inclusivo y respeten los derechos de las mujeres y las niñas, agregó el funcionario, subrayando que el hecho de que se celebre esta reunión no significa que Washington reconozca el gobierno talibán. "Seguimos teniendo claro que cualquier legitimidad debe ganarse a través de las propias acciones de los talibanes", comentó.Los talibanes buscan el reconocimiento internacional, y ayuda exterior para evitar un desastre humanitario y aliviar la crisis económica de Afganistán. je/mm/dar/abb/mab/jvb -------------------------------------------------------------