Etiopía.- El TPLF denuncia una nueva ofensiva a gran escala de Etiopía en la región de Tigray

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha denunciado el comienzo de una nueva ofensiva a gran escala del Ejército etíope contra sus fuerzas en esta región del norte del país, menos de una semana después de la toma de posesión del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para un nuevo mandato.



El Ejército etíope lleva los dos últimos días ejecutando ataques aéreos y bombardeos contra las posiciones del grupo, según ha denunciado el portavoz del grupo, Getachew Reda, que no ha dado cifras de víctimas.



"En esta etapa estamos hablando principalmente de bombardeos aéreos con aviones no tripulados y artillería", ha explicado en un mensaje de texto recogido por Bloomberg, aunque también ha avisado de que ahora mismo hay "miles" de combatientes progubernamentales cerca de las ciudades de Hara, Wergesa y Wegel Tena, cerca de la frontera con la vecina región de Amhara.



"Mantendremos nuestras posiciones defensivas. Confiamos en que frustraremos la ofensiva en todos los frentes ", ha añadido el portavoz. El Gobierno etíope todavía no se ha pronunciado.



Cabe destacar que esta concentración militar se estaría produciendo en las zonas donde las fuerzas de Abiy estaban presentes en los primeros días del conflicto. Durante meses, las fuerzas leales a Abiy y los soldados de Eritrea fueron acusados de cometer atrocidades contra la población civil.



El conflicto comenzó en noviembre del año pasado cuando Abiy ordenó una incursión en represalia por un ataque a una base del Ejército. Las hostilidades dieron un giro en verano, cuando el TPLF registró un importante avance después de que el Gobierno etíope suspendiera temporalmente operaciones por la presión internacional y la falta de financiación.



A principios de este mes, Etiopía ordenó a siete altos responsables de la ONU que abandonaran el país por supuestamente entrometerse en sus asuntos internos, una medida condenada por la ONU y de Estados Unidos.