España.- Sánchez anuncia un plan de salud mental de 100 millones y un teléfono 24 horas para prevenir el suicidio

09-10-2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias (d) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), llegan al acto institucional 'Salud Mental y COVID-19', en el Palacio de la Moncloa, a 9 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Palacio de la Moncloa acoge este sábado el acto 'Salud Mental y COVID 19', con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra este domingo. La última edición del Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala un panorama de "decepcionante fracaso" a la hora de proporcionar a las personas los servicios de salud mental que necesitan. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado 9 de octubre un Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental que estará dotado con 100 millones de euros.



"La salud mental es una prioridad para este Gobierno. Desde el año 2009 no se renueva la estrategia de salud mental, es una hoja de ruta que pretenden avanzar con pasos afianzados hacia la mejora de la salud mental", ha señalado Sánchez durante su intervención en el acto institucional 'Salud Mental y Covid 19. Plan de Acción' celebrado en el Palacio de la Moncloa.



Sánchez ha resaltado que, entre otras medidas, este plan impulsará la formación sanitaria en salud mental, lanzará una campaña para visibilizar los problemas de salud mental y se creará un teléfono 24 horas para ofrecer atención y apoyo ante la conducta suicida.



Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha anunciado que van a incorporar la especialidad de psiquiatría infantil a la formación sanitaria especializada, sumando estas plazas a las ya ofertadas anteriormente.



"El Gobierno hoy presenta el Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental, que va a contar con una dotación de 100 millones con acciones concretas que van a ser fruto del consenso y refrendadas por el Consejo Interterritorial", ha apuntado Sánchez.



El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la atención a la salud mental que, en sus palabras, "debe ser de calidad tanto en atención hospitalaria como atención primaria", y ha apostado por impulsar la formación sanitaria especializada en salud mental.



En cuanto a la promoción del bienestar emocional, ha asegurado que van a poner el foco en la infancia y en la adolescencia y que se van a centrar en los grupos sociales más vulnerables. "Tenemos que analizar los problemas, hacerles frente con el apoyo de las sociedades científicas y el apoyo de la sociedad civil", ha precisado.



En la misma línea, Sánchez ha insistido en la "necesidad urgente" de un sistema sólido de prevención, promoción y atención de la enfermedad mental: "Nadie está a salvo, necesitamos una sociedad que facilite, alivie las vidas de estas personas y de los que les rodean, con un compromiso sanitario y político donde podamos afrontar este gran reto que tenemos por delante".



Además, ha advertido de que la normalización de los problemas de salud mental pueden "acarrear problemas mayores y más grandes" por lo que ha incidido de la importancia de "pasar del silencio al debate y del debate a la acción".



"No podemos normalizar que tantas personas necesiten pastillas para poder dormir o para levantarse y vivir. No podemos normalizar que el trabajo produzca ansiedad ni que el sufrimiento se viva en soledad. Debemos dar respuesta inmediata a quienes tienen problemas de salud mental y abrir un gran debate social", ha manifestado.



En este punto, Sánchez ha alertado de que algunos datos "son muy crudos" de cuál es la realidad de la salud mental. Así, ha comentado que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo y que más de 300 millones de personas viven con algún tipo de depresión.



"Si nos centramos en España, el 5,8% de la población confiesa sentir ansiedad y casi el mismo sufre depresión. Entre niños de cuatro a catorce años, el 13,2% corre riesgo de sufrir algún tipo de salud mental y el porcentaje es cinco puntos mayor en niños que en niñas", ha subrayado.



Igualmente, ha apuntado que el 10,8% de los españoles han consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir. "Esto dice mucho del problema que tenemos en nuestra sociedad con la salud mental, no podemos normalizarlo. Debemos dar respuesta a este asunto y analizar las causas y el origen", ha dicho.



En cuanto a los suicidios, Sánchez ha lamentado un total de 3.671 fallecimientos en España en 2019 por este motivo. "Debemos hablar de él, visibilizarlo y actuar en consecuencia. Con la pandemia muy probablemente estos datos sean aún peores, pero todavía resulta complejo diagnosticar el impacto de la pandemia en el bienestar de la salud española", ha indicado.



CONSECUENCIAS DE LA COVID EN LA SALUD MENTAL



En este sentido, Sánchez ha apostillado que desde que comenzó la pandemia el porcentaje de personas con pocos recursos "ha aumentado", por lo que "evidentemente ha aumentado la depresión o la falta de esperanza": "La desigualdad social tiene que ver con un aumento muy importante de los problemas de salud mental".



Los grupos que más han visto afectada su salud mental en el último año son, según ha afirmado Sánchez, los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Además, ha añadido que el impacto de la crisis en colectivos vulnerables "siempre es más grave".



Durante su intervención, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado que hay múltiples estudios que apuntan a que las consecuencias de la Covid-19 en la salud mental "han sido importantes" y que acompañarán en los próximos años.



Precisamente, Darias ha subrayado que ahora hay "más incidencia" en la depresión y en la ansiedad y que han identificado un aumento de consumo de fármacos hipnosedantes, con mayor intensidad en las mujeres. Igualmente, ha asegurado que las personas vulnerables y el personal sanitario han sido los que "han sufrido más" las consecuencias de la Covid en la salud mental.



La ministra de Sanidad ha señalado que la Estrategia de Salud Mental incluirá acciones que combinan prevención, diagnóstico y tratamiento de personas con problemas de salud mental, con propuestas concretas.



"Queremos reconocer la importancia de las familias; el impulso a las sociedades científicas y también la labor de personas comunicadoras, creadoras, artistas y deportistas y de todas aquellas personas que ponen su coraje para superar el estigma", ha concluido Darias.