España.- Bal critica que los PGE son los "presupuestos particulares de Sánchez, Unidas Podemos, Bildu, Esquerra y PNV"

09-10-2021 El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, durante unas declaraciones a los medios en la sede nacional del partido. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CIUDADANOS



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno de coalición "no son del Estado, sino que son los presupuestos particulares de Sánchez, Podemos, Bildu, Esquerra y PNV".



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios desde la sede nacional de Ciudadanos, en la que ha afirmado que esos presupuestos tratan de conseguir el interés particular de esas formaciones y en especial del propio presidente del Gobierno, para "seguir manteniéndose en el poder aunque sea a costa de vender a España a los populistas, los nacionalistas y los separatistas".



También ha señalado las "malas noticias" que traen los PGE como la subida de impuestos, de los que ha señalado "el suelo de tributación de las grandes empresas en el impuesto sobre Sociedades en el 15%, eliminación de determinadas bonificaciones en la cuota o la base sobre la IRPF, la rebaja correspondiente a la aportación al fondo de pensiones y la subida del impuesto sobre la matriculación".



Además, ha destacado que la Ley de Vivienda es "la primera concesión a Unidas Podemos" y, por tanto, son "las cesiones al populismo".



"En el duelo Yolanda Díaz contra Nadia Calviño, gana por goleada Yolanda Díaz, cuando el PSOE prácticamente anteayer no quería esa ley, quería que se siguieran fijando por la ley de oferta y demanda dentro de un mercado libre", ha añadido.



Sobre los bonos culturales y de alquiler para los jóvenes, ha criticado que son una "política fracasada" y un "parche puramente demagógico para hacer que nos fijemos en otra cosa".



PIDE EXPLICACIONES SOBRE PUIGDEMONT A SÁNCHEZ



Respecto a las declaraciones del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que afirmó que el Gobierno "tiene un plan" para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Bal ha exigido a Sánchez a dar explicaciones: "que cuente si existe ese plan y en qué consiste".



Para portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ese plan debe consistir en "traer a Puigdemont a España y ser juzgado con todas las garantías por el Tribunal Supremo, por los hechos que sucedieron en el 1 de octubre y los días previos".



"REGENERACIÓN" EN ANDALUCÍA



Edmundo Bal ha elogiado el papel de Ciudadanos en Andalucía, un partido que "impone la condición de la regeneración, eliminando chiringuitos y aprobando la Ley Antifraude", entre otras medidas.



Sobre el empleo, Bal ha destacado que "en Andalucía se genera más que en toda España a través de la Conserjería de Empleo y Economía, liderada por Cs", además de destinar a la formación para el empleo 80 millones de euros.



Por el contrario, ha criticado el papel del PSOE, "al igual que el PP", que "pretende ocultar su corrupción", ya que "no quiere colaborar en su esclarecimiento, poniendo como ejemplo que el partido socialista intentó hace una semana "bloquear la Oficina Antifraude".