España.- Abascal dice que el PP es "simplemente un relevo" al PSOE mientras que Vox plantea "una alternativa"

09-10-2021 El presidente de Vox, Santiago Abascal, visita Vive 21 POLITICA CAPTURA EUROPA PRESS



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el Partido Popular es "simplemente un relevo" del PSOE mientras que ellos plantean "una alternativa, que es la Agenda España".



"No sabemos para qué quieren llegar a la Moncloa. Prometen las mismas políticas, las mismas derogaciones que fueron incapaces de llevar adelante con 200 escaños y ahora quieren que los españoles crean que van a hacerlo con 100", ha sentenciado este sábado Abascal en declaraciones a los medios durante su visita al evento Vive 21 organizado en Ifema Madrid.



Abascal ha insistido en que el plan de Vox "es el contrario al de Pedro Sánchez, al de los globalistas y al de la división separatista": "Es el plan del fortalecimiento de España, el del sentido común con el que se identifica la mayoría de la población española. Los españoles no vamos a perder las riendas de nuestro futuro, no queremos simplemente ser un relevo del socialismo, queremos plantear una alternativa".



Asimismo, ha criticado que se haya pretendido "acusar de muchas cosas" a Vox. En concreto, ha asegurado que "se ha pretendido decir que era un partido uniformizador" pero ha destacado que Vox es "quien está más cerca de las tradiciones locales".



"No nos hace falta 17 parlamentos para amar a nuestro país de manera íntegra, para amar a España tal y como es. Mostramos una alternativa política que es la Agenda España, frente a las agendas globalistas, separatistas, nosotros somos una alternativa no un simple relevo. Tenemos una alternativa para los españoles", ha apostillado.



En este punto, Abascal ha explicado que el evento Viva 21 "es una fiesta de la diversidad de España" y que han tratado de convocar a muchos españoles que han ayudado a "resistir durante este tiempo" y que han hecho "dar esperanza a millones" de personas" y ver que "es posible una alternativa" después de momentos de dramatismo y crisis para España.



"España, a pesar de que hoy es un momento festivo para nosotros, está viviendo momentos muy graves, venimos a reivindicar lo mejor que tenemos, que es la unidad, venimos a reivindicar la unidad en la diversidad de España", ha concluido el presidente de Vox.