"Es imposible quitar el balón a España", reconoce Deschamps

"¿Quitarles el balón? Eso es imposible", señaló este sábado en rueda de prensa el seleccionador francés Didier Deschamps, en la víspera de jugar contra España la final de la Liga de Naciones en Milán (domingo, 18h45 GMT).

- El balón para España -

Deschamps: "¿Quitarles el balón? Eso es imposible. Luchar contra ello ya es difícil porque es su ADN, tiene una posesión de balón superior a su adversario. Se puede presionar, pero es importante la manera en que se haga. Cuando corremos detrás del balón el equipo se deja energía. España no tiene solo esta cualidad, también lo hicieron bien en su presión ofensiva tras pérdida de balón contra Italia".

- '¿Favoritos? Si ustedes quieren' -

Deschamps: "¿Favoritos? Si ustedes quieren. No vamos a autoproclamarnos favoritos o no. Es un equipo joven (España) pero también tiene jugadores experimentados. Pero poco importan los jugadores, mantiene su calidad. Francia tiene ya una experiencia al más alto nivel, pero no te da garantías para mañana. Tendremos que poner todos los ingredientes para ir a buscar este título".

Hugo Lloris (capitán de Francia): "La actuación contra Bélgica nos ha dado muchas sensaciones positivas, nos ha dado confianza tras unos últimos meses complicados. Tenemos ganas de jugar esta final, es un momento especial. Incluso si la competición no es lo misma que la Eurocopa o la Copa del Mundo, es un trofeo a ganar. Lo sentimos desde el comienzo de la semana, lo que demuestra nuestra alegría tras la victoria (frente a Bélgica, 3-2 con un gol in extremis). Tenemos ganar de llegar hasta el final".

- 'Confianza' tras Bélgica -

Deschamps: "No voy a esconder que la noche de la victoria había alegría. El día siguiente todo el mundo estaba contento, más ligero, esto da confianza pero todavía no hemos finalizado. El equipo probó su fuerza mental contra Bélgica, más allá de las cualidades, hay una mentalidad fuerte".

Lloris: "Habíamos perdido la confianza en los últimos tiempos y estábamos buscando un partido clave. Espero que ahora abordemos mejor la final, necesitaremos la confianza porque será difícil, contra una España que tiene un estilo muy diferente pero no menos eficaz".

- La influencia de Benzema -

Lloris: "El regreso de Karim (Benzema) ha sido un elemento importante para el equipo, incluso si supone hacer algunos ajustes en el campo. Sus estadísticas hablan por él. Es uno de los mejores del mundo, es un privilegio jugar y entrenar con él. Es un ejemplo de longevidad (tiene 33 años) y de competitividad".

