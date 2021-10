Embajador de EEUU dice que buscará con México la solución a crisis migratoria

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habla este 9 de octubre, durante una rueda en la Ciudad de México. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 9 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló este sábado que los dos países deben trabajar en conjunto para resolver el tema migratorio, que se ha agudizado en los últimos meses.

“Estamos comprometidos en alcanzar una solución y entre Estados Unidos y México trataremos de encontrar soluciones”, manifestó Salazar durante su primera conferencia como embajador en México desde su residencia.

Aunque aseguró que el tema de migración, especialmente la que se ha dado en últimos meses desde Haití, no fue el eje del encuentro de la reunión del viernes, Salazar reconoció que este es un tema que preocupa a ambos países.

“Es un tema muy importante para ambos países, es un tema importante para el hemisferio occidental”, apuntó.

Asimismo, dijo que, al igual que la seguridad, es un tema que tiene que ser abordado por autoridades de ambos países y agregó: “tenemos mucho qué hacer”.

Señaló que ambos Gobiernos están de acuerdo en que lo que se tiene que hacer “es ver cómo damos esperanza, creando empleos y dándoles mejores oportunidades” a los migrantes.

Reveló que en noviembre próximo se reunirá con gobernadores de estados del sur de México, así como con ONG y la iniciativa privada, para abordar la situación pues, dijo, “es necesario crear oportunidades” para que las personas no abandonen sus lugares de origen.

La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147.000 indocumentados detectados en el país de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

ACUERDO HISTÓRICO

Salazar calificó como histórico el nuevo Entendimiento Bicentenario acordado el viernes por México y Estados Unidos, al mismo tiempo que destacó la voluntad de cooperación entre Gobiernos.

“El acuerdo Bicentenario entre México y Estados Unidos, es algo histórico”, señaló.

Dijo que en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad que se realizó el viernes en Ciudad de México se abordaron diversos temas, pero el más importante fue el relativo a la seguridad en donde funcionarios de ambas naciones acordaron trabajar juntos “como amigos, vecinos y socios”.

Reconoció que la violencia es un problema que atañe a ambas naciones “hay violencia y los pueblos mexicano y americano de una manera en la que no puedan vivir seguros”, dijo.

Admitió que es importante trabajar en ello y aseguró que el nuevo Entendimiento Bicentenario “es para proteger a los pueblos, a la gente de los dos lados de la frontera y dentro de nuestras naciones”.

El viernes, los Gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron una "alianza" de seguridad en la que serán "socios iguales" tras reemplazar la Iniciativa Mérida con el nuevo Entendimiento Bicentenario después del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad.

El Entendimiento Bicentenario, llamado así porque se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas en 2022, reemplaza a la Iniciativa Mérida, estrategia de 2008 basada en un enfoque militar que impulsaron los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón.

El nuevo marco se basa en tres pilares: inversión en salud pública para combatir las adicciones y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza al reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y desmantelar las redes criminales al perseguir a personas vinculadas a financiamientos ilícitos.

Salazar aseguró que pese a los cambios, Estados Unidos mantendrá el presupuesto que se otorgaba a la iniciativa Mérida y advirtió que ahora la diferencia será en que el dinero se “pueda manejar de manera más efectiva”.