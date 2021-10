El España-Francia, en 5 focos

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán, 9 oct (EFE).- La duda hasta el último momento con Ferran Torres; el reencuentro de Aymeric Laporte con Didier Deschamps; Sergio Busquets como único representante de la época dorada; la oportunidad de Luis Enrique en el momento de mayor ruido en torno a sus elecciones y la 'baby España', son cinco focos de la final de la Liga de Naciones entre España y Francia en San Siro.

1- La duda de Ferran Torres

Su participación tiene en vilo a Luis Enrique. Por mucho que el seleccionador español conceda total normalidad a la situación y asegure que no forzará al delantero del Manchester City, su presencia es clave por su valor. El máximo goleador de la Liga de Naciones y desde la llegada del técnico asturiano al banquillo de la selección con doce tantos por nueve de Sergio Ramos y ocho de Álvaro Morata.

La polivalencia que le ofrece Ferran en todas las posiciones de ataque, con velocidad y desborde en banda, con remate de primeras en la zona del 9. La ausencia en el torneo por lesión de un delantero centro puro hace imprescindible la presencia del valenciano que no ha entrenado desde que recibió un fortísimo golpe en el empeine del pie derecho ante Italia. Se probará en el calentamiento de la final y, a buen seguro por sus palabras en la víspera, forzará. El tema es ver el estado real a máximo rendimiento y lo que le condicionará en la final.

2 - Del banquillo en Francia a jefe de la defensa con España

El último precedente entre Francia y España lo presenció Aymeric Laporte desde el banquillo de la selección dirigida por Didier Deschamps, con quien protagonizó un desencuentro con cruce de declaraciones tras ejercer su deseo de nacionalizarse español y ponerse a las órdenes de Luis Enrique.

El cariño que le mostró el asturiano con su llamada y la confianza que ha sentido desde que se sumó para la disputa de la Eurocopa el pasado verano, contrastaron con el trato que recibió de Deschamps. En San Siro se reencuentras y a buen seguro se evitarán. Laporte ahora es el líder de la defensa española, jugándolo todo desde el primer día y siendo referente. Se enfrenta a su pasado en un día personal que, asegura, vivirá con naturalidad y con "una motivación extra".

3 - El único superviviente

De la 'generación de oro' del fútbol español solamente queda un representante en la convocatoria de la fase final de la Liga de Naciones. Es Sergio Busquets, el capitán y gran líder del equipo que dirige Luis Enrique, que igualará los 131 partidos de Andrés Iniesta, se convertirá en el cuarto jugador con más internacionalidades y, nueve años después, quiere volver a celebrar un título con España tras hacerlo en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

A 'Busi' le queda cuerda para rato si le respetan las lesiones y quiere seguir, al menos, hasta Catar 2022 si España sale del atolladero en el que se encuentra en noviembre o supera la repesca en caso de caer a ella. Se ha convertido en el jefe del vestuario con un estilo distinto al de Sergio Ramos. Con más mano izquierda para los temas a tratar con cuerpo técnico y altas esferas de la Federación, apadrina a cada joven que se va sumando, que respeta sus galones, y les ayuda en sus primeros pasos para que brillen como hacen cuando se suman al bloque.

4 - Luis Enrique y el premio al trabajo

"Si ganamos Luis Enrique va a callar muchas bocas", aseguró Laporte en una entrevista a EFE. Es el sentir de una selección que siente que se le ha faltado el respeto al seleccionador desde algún frente de los medios de comunicación y un sector de la afición disconforme con su convocatoria. Lo cierto es que el asturiano ha instalado una filosofía de juego que se muestra juegue quien juegue y no ha parado de probar hasta dar con lo que desea.

Un total de 64 jugadores han jugado con la selección desde su llegada al banquillo, 27 han debutado atendiendo solamente a unas cualidades futbolísticas que encajen con su idea de juego. Su fuerte personalidad y la imagen que traslada en algunas ruedas de prensa ante la prensa, enciende la crítica pero en su mano está responder con resultados. Acarició la final con un buen papel en la Eurocopa y ha devuelto a España a la pelea por un título ocho años después. Desde la derrota ante Brasil en la Confederaciones de 2013, la Roja no tenía la oportunidad de ganar un trofeo.

5 - Gavi y la 'baby España'

Su presencia fue una de las mayores críticas a la lista de Luis Enrique y con su exhibición de fútbol, con 17 años y 62 días, ante la campeona de Europa, Italia, y en su casa, San Siro, enterró cualquier duda sobre un futbolista que desmorona cualquier mito futbolístico sobre la edad.

En esta 'baby España' junto a Gavi aparecen jugadores a los que Luis Enrique les ha dado toda su confianza desde el inicio. A Pedri, con 18 años, le entregó el mando del juego en la Eurocopa. A Ansu Fati le hizo titular con 17 en su segunda aparición y el delantero le respondió con goles. A Yeremy Pino, con 18, le puso en el momento caliente del partido ante Italia para que respondiese con descaro y calidad. Ferran Torres, Bryan Gil y una larga lista de futbolistas que muestran que las puertas de la absoluta están abiertas a todo jugador que brille, sin mirar su DNI.

Roberto Morales