EEUU/Haití.- Haití denuncia las declaraciones "racistas" de Trump contra los migrantes haitianos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Haití en Washington ha criticado este sábado las declaraciones "racistas" del expresidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la entrada de migrantes de ese país a Estados Unidos pone en peligro a los estadounidenses por ser portadores de sida.



"Haití tiene un gran problema con el sida. Muchas de estas personas probablemente tienen sida. Vienen a nuestro país y no hacemos nada", ha declarado Trump en la cadena Fox News. "Es como un deseo de muerte para nuestro país", ha añadido.



La Embajada del país caribeño ha denunciado estas "declaraciones racistas y sin fundamento sobre los migrantes haitianos, en particular, y la población haitiana en general, del señor Donald J. Trump". "Estos viles comentarios sólo tienen como objetivo sembrar el odio y la discordia contra los migrantes", ha añadido.



Según datos del Banco Mundial, la prevalencia del VIH en el país caribeño ha ido disminuyendo constantemente durante los últimos 15 años y ahora se estima en el 1,9% de la población de 15 a 49 años.



La llegada de más de 30.000 migrantes, en su mayoría haitianos, a la frontera entre México y Estados Unidos en septiembre generó críticas del Partido Republicano al presidente estadounidense Joe Biden.



En menos de tres semanas, más de 7.500 migrantes haitianos, 20% de ellos niños, han sido deportados por los servicios de migración de Estados Unidos, que fletaron 70 aviones a la capital, Puerto Príncipe, y Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país.



La embajada de Haití en Washington considera que "la gente civilizada (...) no debe permanecer indiferente ante esta enésima denigración del pueblo haitiano por parte del expresidente Trump".



En una reunión privada en enero de 2018, el entonces presidenete estadounidense calificó a Haití y a varias naciones africanas como "países de mierda".