Deschamps: "Gavi ha jugado con mucha personalidad"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, en una fotografía de archivo durante un entrenamiento de preparación para la Liga de Naciones. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

París, 9 oct (EFE).- Didier Deschamps, seleccionador francés, elogió al internacional español Gavi, quien debutó solo con 17 años ante Italia, y se mostró aliviado al saber que la plantilla dio negativo en covid, después de que Adrien Rabiot fuese descartado por un positivo.

En la víspera de medirse en Milán en la final de la Liga de Naciones ante España, Deschamps consideró que la irrupción de un jugador como Gavi es algo "maravilloso" y celebró que Antoine Griezmann, previsiblemente, complete el domingo los 100 partidos internacionales.

"Hay jugadores que llegan muy pronto, que tienen una calidad superior, él ha jugado con mucha personalidad ante Italia. En mi caso, yo no miro el carné de identidad, siempre que sea bueno el jugador. Creo que ha jugado solo 7 partidos con el Barcelona. Mejor por él (Gavi), ahora es la elección de Luis Enrique", opinó.

Deschamps dijo no importarle que le cuelguen el cartel de favorito, pero aclaró que eso no servirá solo para vencer la final.

"Será imposible privarles del balón, podemos luchar por ello, pero no quitárselo (...) El pressing sí que podemos hacerlo, pero no de cualquier manera. Ellos han sido también muy buenos en la presión ofensiva ante Italia", refirió.

El seleccionador, campeón del mundo en 2018 como entrenador y en 1998 como jugador, alabó a Griezmann, quien mañana cumplirá su centésima participación internacional.

"Mirad su eficacia, los goles que marca, los que da (...) Después del Euro de 2016, tiene un rendimiento excelente e importante para Francia", refirió.

Deschamps también abordó el percance con el positivo de Rabiot, que tuvo que dejar la concentración por positivo en covid.

"Estamos más tranquilos porque nos hemos hecho antígenos todos y hemos dado negativo", señaló.