David Bisbal se entrega al público puertorriqueño

El cantante español David Bisbal. Foto de archivo EFE/ Thais Llorca

San Juan, 8 oct (EFE).- El cantante español David Bisbal se entregó de principio a fin en un concierto de poco más de dos horas en Puerto Rico devolviéndole a los puertorriqueños el concierto que debió ofrecer hace un año y que no fue posible por la pandemia.

En el coliseo José Miguel Agrelot, Bisbal no escatimó ni una pizca de energía ni su voz, afinada en todo momento e igualada a la de sus grabaciones.

Desde su primera canción "Silencio", pasando por "Culpable", "A partir de hoy", "Camina y ven", "Dígale", "No amanece", "La necesidad" o "Mi princesa", hasta "Ave María", entre otras, el interprete, nacido en Almería, dio todo de sí para el público boricua, que acabó levantándose de sus asientos.

Su cariño hacia la isla estuvo presente en todo momento, con emotivas palabras.

"Te quiero Puerto Rico", "Hoy nos vamos de rumba con España y Puerto Rico", "Os quiero mucho Puerto Rico" o "Me lo voy a pasar espectacular en la Isla del Encanto" fueron algunos de las expresiones de cariño del cantante español.

Tantos fueron sus guiños a Puerto Rico que acabó las últimas canciones con la bandera tricolor de la isla al cuello y que acabó besando.

"Pedazo de público que me ha regalado una noche inolvidable en una gira que se hizo en medio de la pandemia", recordó Bisbal.

El cantante tenía programada la actuación de hoy para octubre del 2020, pero la tuvo que cancelar debido a uno de los peores momentos de la covid-19 en todo el mundo.

Tampoco faltaron sus clásicos giros, movimientos de caderas y su energía desbordante, además de sus palabras de cariño y recuerdos constantes a su tierra natal, Almería (sur de España), y algunos de sus sitios como el Cabo de Gata.

El publico acabó el concierto entregado en cuerpo y alma con todo un clásico en la discografía de Bisbal: "Ave María".