Crear y presionar más, asignaturas pendientes de México, según Martino

Fotografía de archivo del entrenador de México, Gerardo Martino, durante un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre México y Canadá en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 9 oct (EFE).- El entrenador argentino Gerardo Martino afirmó este sábado que la selección de México debe elaborar mejor el juego y presionar más, si quiere vencer el domingo a la de Honduras en partido de la quinta jornada de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022.

"Que elaboremos mejor el juego porque el otro día no tuvimos buena elaboración y que presionemos mejor. Esas dos situaciones son preponderantes y son las características principales de nuestro equipo", señaló el estratega en una rueda de prensa.

México empató 1-1 con Canadá el pasado jueves en el estadio Azteca y cedió el primer lugar del octogonal final de las eliminatorias a Estados Unidos pues, aunque ambas selecciones tienen los mismos 8 puntos, el equipo de las Barras y las Estrellas exhibe mejor saldo goleador.

Martino lamentó que México no haya sumado tres puntos en su cancha, pero dijo no tener pruebas de la falta de fortaleza de México en el Azteca.

"El otro día jugamos un partido de igual a igual. Canadá nos superó en el primer tiempo y nosotros fuimos mejor en el segundo. No mostramos nuestra mejor versión futbolística, pero tampoco tengo constancia de que no tengamos que ser fuertes de locales", agregó.

El técnico consideró que Honduras será un rival difícil, ante el cual los mexicanos deberán mostrar su mejor rendimiento.

"El rasgo mas sobresaliente es que sale a buscar los partidos, lo vimos con Estados Unidos y Canadá, más allá del resultado final. Ha salido a jugar de igual a igual y esperamos un partido tan duro como fue el de Canadá", indicó.

Sobre la influencia a favor de los hinchas en el Azteca, el entrenador aceptó que es positiva, pero explicó que lo principal será que el equipo mejores su juego con respecto a lo mostrado ante Canadá.

"Lo extrafutbolístico colabora , aunque lo esencial está en el funcionamiento de nuestra selección; ahí radican nuestras mejores posibilidades, el cambio viene de nosotros y dentro de lo que pasa en el campo de juego", aseveró.

Martino recordó que México nunca plantea los partidos con pasividad y ante Honduras buscará el resultado.

"Nunca preparamos un partido tratando de ceder la iniciativa al rival. Mañana intentaremos ser nosotros los que propongamos el juego y el rumbo del partido, sin embargo, hay un rival enfrente que tiene sus fortalezas", concluyó.