Carrasco: "Tenemos que olvidar el partido contra Francia"

El futbolista internacional belga Yannick Carrasco, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Roma, 9 oct (EFE).- Yannick Carrasco, extremo de la selección belga, aseguró este sábado que su equipo debe olvidar lo antes posible la dura derrota por 2-3 sufrida el jueves contra Francia, tras desperdiciar un 2-0 a favor, y dijo que es necesario aprender de los errores cometidos, en la rueda de prensa previa a la final por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones contra Italia.

"Tenemos que olvidar ese partido, pero también tenemos que aprender para llegar lo más preparados posible al Mundial. Será un partido muy complicado, Italia tiene mucha experiencia, será un buen partido para prepararnos en vista de Catar", dijo Carrasco en la rueda de prensa previa a la cita con los "azzurri" en Turín.

El extremo del Atlético Madrid aseguró que el seleccionador belga citó a sus jugadores el pasado viernes para analizar las cosas positivas y negativas vistas ante Francia.

"Martínez nos habló de lo bueno y lo malo del partido con Francia y nos pidió prepararnos bien para llegar mejor a Catar. Tenemos que mejorar los aspectos negativos y trabajar en los positivos. (...) Tenemos que hacer faltas tácticas cuando es necesario, se trata de pequeños detalles que son importantes", afirmó.

La derrota sufrida ante Francia fue dura a nivel anímico para Bélgica, pero Carrasco aseguró que sigue con confianza en el grupo. Eso sí, animó a que el entorno belga también apoye al equipo.

"Depende de nosotros, pero depende también de vosotros. ¿Seguís creyendo en nosotros? Nos da la sensación de que habéis perdido confianza. Seremos capaces de hacer algo grande. Nosotros sí creemos en poder hacerlo bien, sobre todo cuando estamos al 100 % de la condición física. No sé si estaremos al nivel de los más grandes, pero claro que seguimos creyendo", dijo.

Bélgica ya se enfrentó a Italia en los cuartos de final de la Eurocopa y cayó por 0-2, aunque Carrasco negó que se trate de una revancha.

"Creo que será un buen partido, son dos buenos equipos, no sé si este encuentro será parecido al de la Eurocopa, porque allí nos jugábamos más", reconoció.

"Se puede hablar de revancha, porque perdimos en la Eurocopa. Pero mañana es una final para tercer puesto, no hay eliminaciones, es solo un partido por el tercer puesto", agregó.