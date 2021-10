Brasil recibe más vacunas de Pfizer entre una polémica por los planes para 2022

Una joven es vacunada contra la covid-19 con Pfizer en Río de Janeiro (Brasil). Fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Brasilia, 9 oct (EFE).- Brasil recibió este sábado 1,9 millones de dosis del antígeno de Pfizer, que son parte de una segunda compra de 100 millones, entre polémicas por la decisión del Gobierno de no contar en 2022 con la desarrollada por el laboratorio chino Sinovac.

El Gobierno brasileño ya había recibido 100 millones de dosis de Pfizer por un primer contrato, y las 1,9 millones que llegaron a Sao Paulo este sábado, un día después de que el país superó las 600.000 muertes por covid-19, son las primeras de otro centenar de millones que la farmacéutica deberá entregar antes de fin de año.

Las nuevas dosis llegaron en medio de una polémica abierta por la decisión del Ministerio de Salud de no incluir en sus programas de inmunización del año próximo la vacuna china Coronavac, fabricada en el país por el Instituto Butantan, en sociedad con Sinovac.

Según el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, la decisión obedece a que la vacuna del laboratorio chino aún no ha recibido el registro definitivo en el país, donde se aplicó este año bajo protocolos de emergencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Queiroga añadió que, para 2022, el plan de vacunación solamente contemplará a los antígenos que tengan el registro definitivo ante la Anvisa, algo que el Instituto Butantan garantiza que ha comenzado a tramitar.

La Coronovac fue la primera vacuna aplicada en Brasil, el pasado 17 de enero, y durante este año el Butantan entregó al Gobierno las 100 millones de dosis que le habían sido encomendadas.

Entre los 213 millones de brasileños, los datos oficiales dicen que hasta ahora 149,2 millones de personas han recibido la primera dosis y a otras 96,7 millones les han sido aplicadas las dos necesarias o la única, en el caso de la vacuna de Janssen.

De las vacunas aplicadas, 100 millones de dosis han correspondido a la Coronavac, cuya efectividad ha sido siempre puesta en duda por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien en ocasiones se ha referido con desdén al origen chino de ese antígeno.

El Instituto Butantan ha reaccionado con sorpresa al anuncio de que la Coronavac no está contemplada en el plan de inmunización de 2022, para el que el Ministerio de Salud solo cuenta con las vacunas de Pfizer y Astrazeneca, las dos únicas con registro definitivo de Anvisa.

El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, garantizó este viernes que el registro definitivo de la Coronavac está en trámite, consideró que la decisión de excluirla de los planes para 2022 es "precipitada" y sugirió que podría estar determinada por intereses "más políticos" que sanitarios.