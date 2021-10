Bolivia buscará no entrar en agonía ante un Perú en repunte

Jugadores de Bolivia forman en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Monumental en Guayaquil (Ecuador), este 7 de octubre de 2021. EFE/Franklin Jácome/Pool

La Paz, 9 oct (EFE).- Bolivia, dirigida por el técnico venezolano César Farías, buscará este domingo evitar entrar en agonía en las clasificatorias sudamericanas por la Copa de Mundo Catar 2022 con una victoria ante un Perú, en repunte considerado rival de cuidado.

La dura caída 3-0 en su visita a Ecuador, por la jornada 11, fue para los de Farías y para la afición boliviana un fuerte golpe al punto que tanto el juego ante Perú, como el que se disputará el jueves próximo ante Paraguay en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz, tienen el rótulo de determinantes.

La esperanza boliviana radica en los ajustes que el timonel venezolano, resistido y criticado por la opinión pública de Bolivia, pueda hacer para encarar partidos diferentes en La Paz, donde la Verde está llamada a ser protagonista para cosechar su segunda victoria en propio terreno.

Farías, que convocó para esta triple fecha a 53 jugadores, podrá realizar varios ajustes con jugadores del medio local como el camerunés-boliviano Marc Enoumba en el lateral derecho, la probable incorporación de Juan Carlos Arce, Ramiro Vaca y Fernando Saucedo en la mitad de terreno.

A pesar de que Bolivia no tiene ausencias por acumulación de tarjetas amarillas, el lateral Diego Bejarano y el mediocampista Erwin Saavedra están prácticamente descartados por el positivo de covid-19 que les diagnosticaron hace una semana.

Por contra, los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca buscarán aprovechar la oportunidad de sumar puntos puesto que todas las selecciones que han visitado el reducto boliviano, excepto Venezuela, han conseguido arrebatar unidades a la Verde.

El duelo en el que los peruanos ganaron a Chile 2-0 dejó algunas bajas como la del lateral del Saint Étienne francés Miguel Trauco ausente en La Paz por acumulación de tarjetas amarillas.

Mientras que jugadores como Sergio Peña, Anderson Santamaría y Raúl Ruidíaz deben someterse a valoraciones médicas para confirmar su presencia en el duelo en La Paz.

Para este encuentro Gareca no podrá contar con el capitán y goleador histórico de Perú, Paolo Guerrero, ya que aparentemente no termina de superar una lesión en la rodilla.

Tampoco contará con el centrocampista Renato Tapia ni los delanteros Edison Flores y Yordy Reyna, ambos del DC United estadounidense, por lesiones.

De manera urgente el seleccionador de Perú convocó al centrocampista Horacio Calcaterra, el extremo derecho Oslimg Mora y el delantero Álex Valera.

Perú está en la séptima casilla de la eliminatoria sudamericana con 11 puntos y con posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación en caso de cosechar un buen resultado en La Paz.

En tanto que la Verde se ha fijado el objetivo de remontar una poco grata campaña en casa y con la presión de ganar sus dos juegos de local para zafarse del penúltimo sitial de la tabla y mantener sus ilusiones de clasificación.

- Alineaciones probables:

Bolivia: Lampe; Marc Enoumba, Luis Haquín, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Juan Carlos Arce, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano Ramiro Vaca; Henry Vaca y Marcelo Martins.

Seleccionador: César Farías.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christian Cueva, Pedro Aquino, Yeferson Farfán, Yoshimar Yotún; Álex Valera y Gianluca Lapadula.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerrero.

VAR: Carlos Orbe, de Ecuador.

Estadio: Hernando Siles ubicado a 3.650 metros de altitud en la ciudad boliviana de La Paz.

Hora: 16:00 hora local (20:00 GMT).