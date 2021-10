Berhalter alaba la aportación de Pepi, pero triunfos y derrotas son de equipo

El entrenador del equipo nacional de fútbol de EE.UU., Gregg Berhalter. Foto de archivo. EFE / ETIENNE LAURENT

Austin (Texas, EE.UU.), 8 oct (EFE).- El entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se mostró entusiasmado por el gran rendimiento goleador que ha tenido hasta ahora el joven delantero mexicoamericano Ricardo Pepi, autor de los dos goles, que la pasada noche le dieron la victoria frente a Jamaica en el cuarto partido del octogonal clasificatorio de la Concacaf a Catar 2022.

Pero recordó también que tanto en los triunfos como en las derrotas la responsabilidad final es de todo el equipo y con esa mentalidad quieren viajar hasta Panamá para disputar el domingo el quinto partido del torneo, donde ahora marchan al frente de la clasificación, empatados con México, y ambos ocho puntos.

Además recordó que es el momento de ser más realistas y no permitir que jóvenes como Pepi, de apenas 18 años, caigan en la zona de confort, al igual que todo el equipo por el hecho de haber logrado dos victorias consecutivas.

"Cuando miras la marcha del torneo, te das cuenta que el triunfo ha sido de uno de los tres partidos que tendremos que disputar en la segunda ventana del clasificatorio, algo muy importante, pero que no significa nada de cara al objetivo final", subrayó Berhalter, tras analizar el partido de la pasada noche.

El máximo responsable técnico de las Barras y las Estrellas que ya tiene en su poder 28 triunfos con la selección dijo que "La trampa va a ser si pensamos que somos geniales y que estamos ya clasificados para la Copa del Mundo. Si hacemos eso, nos patearán el culo en Panamá el domingo".

No parecía un equipo que esté listo para ceder en el corto plazo, incluso contra un equipo jamaicano desesperado que todavía busca una victoria en la clasificación para la Copa del Mundo.

Pepi se mantuvo listo para su oportunidad después de una primera parte tranquila, anotando su doblete en una actuación que Berhalter volvió a calificar de "esperanzadora".

"Nuestra alegría continúa por lo que vimos la pasada noche, porque estamos ante un jugador que se siente cómodo frente al gol y tiene un instinto que es algo que no se puede enseñar, sino que hay que poseerlos como es el caso de Ricardo", comentó Berhalter.

Pepi, de 18 años, en su segundo partido con la selección absoluta ya lleva tres goles decisivos que han valido seis puntos, cuando hace apenas unos meses tuvo la gran decisión a tomar en cu carrera profesional si representar a México o a Estados Unidos.

El nativo de El Paso, admite que las cosas han ido muy rápido, especialmente desde que tomó la decisión de jugar con la selección de Estados Unidos, pero que sigue viviendo el momento, y que sus padres y toda la familia le recuerdan que ahora más que nunca debe tener control de la situación después de ser el jugador de moda en todo el país.

"Es un momento para poder mantener la calma y la humildad", dijo Pepi. "Hablo con mi familia sobre muchas cosas que están sucediendo y me dijeron que fuera humilde. Trabajo para poder estar en la plantilla. Para representar a mi país, tomé una gran decisión y dije que iba a hacer mi mejor esfuerzo".

Berhalter expresó cierta preocupación después del partido del jueves por los minutos y kilómetros que ya tiene en las piernas de su delantero esta temporada, pero lo siguió con admiración por la capacidad de Pepi para avanzar.

La ventana de clasificación para la Copa Mundial de este mes continuará con el partido del domingo en Panamá (5 puntos, 1-2-1) y luego concluirá con una visita de Costa Rica (0-3-1) a Columbus, Ohio.

"Sabíamos que iba a necesitar mucho coraje mental para dar un paso al frente y realmente jugar con ese aplomo que necesitamos, y lo hizo. Estoy muy orgulloso de él", reiteró Berhalter este viernes. "Su peligrosidad cuando está en el área rival esta una garantía para nosotros y esperamos que ante Panamá también nos ayude".

Los compañeros de Pepi también consideran que su presencia ha sido "providencial" para el cambio radical que se ha dado tanto en el apartado de los resultados deportivos como en el buen ambiente que se da dentro del equipo.

Además consideran que su fútbol es muy simple, pero eficaz, porque no intenta hacer demasiado y cuando entra al área marca, algo que era lo que realmente Estados Unidos necesitaba y Pepi se lo ha dado en plenitud.