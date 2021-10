Bad Bunny narra un anuncio dedicado a Messi

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny. Foto de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

San Juan, 9 oct (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny utilizó su voz para narrar un anuncio en un video de Adidas, en inglés, dedicado al futbolista argentino Lionel Messi, y disponible desde este sábado en las redes sociales de la marca deportiva.

El anuncio, de 30 segundos de duración y titulado "Lo imposible es nada", arranca con imágenes de la ciudad natal de Messi, Rosario, seguido de un antiguo video de este jugando fútbol y anotando un gol.

El video del anuncio prosigue con imágenes de Messi jugando con la selección argentina anotando goles y celebrando uno de los seis balones de oro que ha ganado.

Igualmente, en el video aparecen varios jóvenes con discapacidades físicas jugando fútbol, demostrando que no existen limitaciones para hacer lo propio.

"Mientras encontraba su manera de jugar, vio posibilidades de ser más que un competidor, más que un campeón y más que ser el mejor en la historia", arranca narrando Bad Bunny.

"Él vio que podía ser una inspiración para todas las personas en tener oportunidades, y que a través del deporte, podía demostrar que no hay límites para lo que podemos lograr", finiquita el artista puertorriqueño.

Adidas, por su parte, resalta en un tuit que Messi "vio oportunidades mayores que ser el mejor futbolista en la historia".

"Él vio que podía inspirar a toda persona en reconocer que a través del poder del deporte, no hay limitaciones para lo que podemos lograr", agrega.