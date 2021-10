Argentina y Uruguay disputan un clásico rioplatense decisivo

Lionel Messi de Argentina en el partido contra Paraguay por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay), este 7 de octubre de 2021. EFE/Nathalia Aguilar

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Luego de empatar sin goles este jueves en sus últimas presentaciones, Argentina recibirá este domingo a Uruguay en un clásico rioplatense decisivo para las opciones de ambos de lograr una clasificación adelantada al Mundial de Catar 2022.

El elenco argentino que dirige Lionel Scaloni se mantuvo como escolta del líder Brasil pese al resultado en blanco registrado en su última presentación ante Paraguay en Asunción, que le permitió mantener el invicto de 23 partidos desde la última derrota en la semifinal de la Copa América 2019, cuando cayó 2-0 ante Brasil en Belo Horizonte.

“Tenemos dos partidos por delante todavía y la verdad que son rivales complicados (el jueves próximo recibe a Perú también en Buenos Aires). Tenemos que andar gestionando los minutos de los jugadores y es importante que se puedan recuperar”, señaló Lionel Scaloni con respecto al futuro de la ‘Albiceleste’.

Para este compromiso el entrenador tiene previsto un cambio de laterales con los ingresos de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en reemplazo de Nahuel Molina Lucero y Marcos Acuña, este último que salió lesionado del duelo del último jueves ante Paraguay en Asunción.

Otra de las modificaciones sería el ingreso de Lautaro Martínez, que no fue ni al banco de relevos en el duelo ante los guaraníes por precaución e ingresaría por Joaquín Correa en la ofensiva argentina.

De esta manera, las únicas dos dudas para la formación inicial estarían en el mediocampo: Alejandro ‘Papu’ Gómez o Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez o Leandro Paredes, de acuerdo al tipo de formación que pretenda Scaloni para el duelo rioplatense.

Por el lado de Uruguay, la ‘Celeste’ viaja a Buenos Aires con la necesidad de un triunfo para ratificar su cuarto lugar en las eliminatorias con 16 unidades, sólo dos por delante de Colombia en la última plaza que otorga pasaporte directo a Catar 2022.

Para este duelo, el entrenador Oscar Washington Tabárez tendrá tres bajas confirmadas: Rodrigo Bentancur por acumulación de tarjetas amarillas y los lesionados Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez.

“Lo de Giorgian es algo en el recto anterior, no sabemos de la gravedad. Por mi experiencia tener un problema muscular a menos de tres días antes de un partido complica. Josema tiene un problema en el aductor “, detalló Tabárez tras el empate como local ante Colombia del jueves pasado.

Una de las incógnitas para el cruce ante Argentina es la presencia del goleador Luis Suárez, que sólo pudo disputar 45 minutos ante los colombianos y tuvo que ser reemplazado tras un duro choque con Yerry Mina. Casi con seguridad el jugador del Atlético de Madrid estará en el once inicial pero la alternativa es Bruno Rodríguez.

Este domingo se disputará el partido número 189 entre argentinos y uruguayos, con unos antecedentes que marcan que la ‘Albiceleste’ domina el historial de enfrentamientos con una ventaja de 26 juegos.

Argentina ganó 85 veces mientras que Uruguay se impuso en 59 ocasiones. 44 fueron los empates en partidos oficiales y amistosos.

En las últimas Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, fue empate sin goles en Montevideo (31/08/2017) y triunfo 1-0 en Mendoza con gol de Lionel Messi.

El final de esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas marca que la ‘Albiceleste’ recibirá el jueves próximo a Perú en Buenos Aires, mientras que la ‘Celeste’ visitará en Manaos a Brasil.

- Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Angel Di María, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Gio Lo Celso o Papu Gómez; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Gastón Pereiro; Luis Suárez o Bruno Rodríguez y Darwin Núñez.

Entrenador: Oscar Washington Tabárez.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann, Claudio Ríos y Nicolás Gamboa; Julio Bascuñán estará en el VAR.

Estadio: Antonio Vespucio Liberti ‘Monumental’, Buenos Aires.

Hora: 20:30 (23:30 GMT).