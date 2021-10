Argentina se entrena con plantel completo a la espera de Uruguay

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina. Foto de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La Selección Argentina de fútbol cumplió este viernes su último entrenamiento a la espera del partido contra Uruguay por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar.

El seleccionador Lionel Scaloni aguardará hasta el último momento para definir el once inicial y priorizará ver el estado de los jugadores antes de tomar una decisión tras el empate del jueves pasado frente a Paraguay.

La principal preocupación está en el defensor del Sevilla, Marcos Acuña que debió ser reemplazado a los 10 minutos de comenzar el partido pasado por una molestia muscular.

El defensa realizó trabajos de kinesiología y gimnasio, aunque por el momento no se ha informado la gravedad de la lesión.

Otro del plantel que se encuentra en reserva es el delantero del Inter italiano Lautaro Martínez, que llegó con una sobrecarga muscular.

Scaloni consideró que no se encontraba en óptimas condiciones para dar batalla frente a Uruguay, de todas formas, Martínez entrenó junto a sus compañeros en el predio de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El partido se jugará el domingo a las 20.30 horas (22.30 GMT) en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.

Aunque todavía no hay una alineación definida, lo más probable es que la Albiceleste forme con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi y Joaquín Correa.

Tras este partido, Argentina recibirá a Perú el jueves próximo por la décimo segunda jornada, todavía quedará por definirse el encuentro contra Brasil que fue suspendido.

Aún con un encuentro menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 27 y 19 puntos, respectivamente.

Les siguen Ecuador (16), Uruguay (16), Colombia (14), Paraguay (12), Perú (11), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).