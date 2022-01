Alemania.- Soeder acepta la debacle conservadora en las elecciones pero pide cero concesiones a Verdes y liberales

MUNICH, 9 (DPA/EP)



Markus Soeder, líder de la Unión Cristiano Social de Alemania (CSU) y, en un momento dado, uno de los grandes favoritos a suceder a Angela Merkel al frente de la Cancillería del país, ha aceptado sin miramientos la debacle electoral de la coalición conservadora en las elecciones alemanas pero ha pedido a su partido nodriza, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que no acepte concesiones de Verdes y liberales para mantenerse en el poder.



"No podemos quedarnos esperando a las puertas esperando a que nos llamen a negociar como si fuéramos un candidato sustituto permanente", ha avisado en relación a las complejas conversaciones de gobierno que se están desarrollando estos días. Verdes y liberales podrían tener la clave para que la CDU se mantuviera en la Cancillería sin Armin Laschet como candidato a jefe del Ejecutivo.



Laschet, en vías de abandonar su partido, ha sido considerado como uno de los grandes responsables de esta derrota por su falta de carisma y el propio Soeder ha reconocido que nunca fue la opción principal del electorado.



"Es tan sencillo como esto: los alemanes se han decantado por un candidato distinto al que presentamos", ha declarado Soeder este sábado durante un encuentro con la ejecutiva regional de su partido en la ciudad bávara de Deggendorf.



Allí, Soeder ha lamentado igualmente la falta de coordinación dentro de la coalición y que sus propuestas para reducir los impuestos a la clase media nunca terminaron incorporándose al programa electoral de la coalición.



"Decir que no va a cambiar nada difícilmente puede servir de estímulo para un votante", ha indicado, "y el resultado es que la coalición ha perdido en todas partes, de manera amplia y profunda, y ahora solo somos el cuarto partido más votado entre los jóvenes".



Laschet ha anunciado este jueves que está dispuesto a abandonar su cargo al frente de la formación para relanzar el partido tras la debacle electoral.



"El gran proyecto de 'Jamaica' (como se conoce la alianza entre conservadores, liberales y ecologistas) no fracasará por culpa de una persona", ha anunciado Laschet en una rueda de prensa en Berlín, donde ha señalado que abordarán "rápidamente la reorganización de la CDU en términos de personal, desde la presidencia hasta el comité ejecutivo federal".



Laschet ha llevado al bloque de la CDU y la Unión Social Cristiana (CSU) a su peor resultado histórico (24,1 por ciento), por detrás del SPD (25,7 por ciento). Ambos bandos dependen de lo que puedan negociar ahora con Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP) o los liberales, como se les conoce también.



Tras la histórica derrota de los conservadores, el líder de la CDU ha propuesto celebrar un comité, ya que ha resaltado que la formación debería "empezar de nuevo con caras nuevas, ya sea en el gobierno o en la oposición"