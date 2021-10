Funerals in Kunduz for victims of mosque bombing

Start: 09 Oct 2021 09:38 GMT

End: 09 Oct 2021 09:41 GMT

KUNDUZ: Funerals are held in Kunduz for victims of Friday's deadly mosque bombing.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Afghanistan

Topic: Conflicts / War / Peace

Audio: NATURAL / DARI

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com