Abascal califica a Biden de "lamentable" por "atacar la gran obra de la Hispanidad": "No pedimos perdón a los progres"

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha calificado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como "lamentable" por, a su juicio, haber atacado la "gran obra de la hispanidad" en referencia a sus declaraciones en las que ha reconocido las "atrocidades" cometidas por "muchos exploradores europeos" contra las comunidades indígenas norteamericanas.



Durante su discurso este sábado en el marco del evento Viva 21 organizado en Ifema, Madrid, Abascal ha arremetido contra Biden después de que este haya declarado su reconocimiento a la "dolorosa historia de agravios y atrocidades" cometidas por "muchos exploradores europeos" contra las naciones tribales y las comunidades indígenas norteamericanas en su declaración del Día de Colón el próximo 11 de octubre.



"Acaba de decir el lamentable presidente de los Estados Unidos --ha guardado un silencio mientras los asistentes silbaban-- bueno, no ha dicho nada porque le cuesta decir una palabra detrás de otra -- ha continuado-- pero acaba de atacar la gran obra de la hispanidad, de la evangelización. Acaba de referirse a las atrocidades cometidas por los españoles. ¿De verdad Biden se atreve a decir eso cuyos antepasados llegaron con la excusa de hacer botones y avanzaron hacia el oeste con la evangelización del plomo no dejando ni un indio y mediténdolos en reservas?, ha manifestado.



En este sentido, el líder de Vox ha resaltado su orgullo por España, por "nuestra historia" y por lo que hicieron "nuestros antepasados" y la "mejor de nuestras reinas, Isabel la Católica", al tiempo que ha avisado que "nosotros no pedimos perdón a los progres".



En este sentido, ha emplazado a los asistentes a que se sientan orgullosos porque son "herederos" de los que descubrieron "el nuevo mundo" y pusieron fin al "genocidio de los pueblos indígenas" e inventaron el "imperio solar español", algo que, ha asegurado, es la mayor obra de "hermandad universal que haya aportado ningún pueblo".



"Hoy podemos estar aquí con la cabeza alta y decir que es un día alegre. Viva España", ha zanjado entre aplausos y vítores.