90-65. Cómodo triunfo del Tenerife sobre un flojo Casademont Zaragoza

El ala-pívot del Lenovo Tenerife Emir Sulejmanovic (i) ejecuta un mate ante la mirada del jugador del Casademont Zaragoza Jamel McLean, durante el partido de la quinta jornada liga ACB disputado este sábado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife).- EFE/Ramón de la Rocha

Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).- El Lenovo Tenerife ganó con gran autoridad este sábado a un flojo Casademont Zaragoza que le permitió jugar a su antojo (90-65) y, tras superar con nota un partido que sentenció en la primera mitad, empieza a escalar posiciones dentro de la Liga ACB (90-65).

Dominio claro desde el inicio del equipo tinerfeño, que además se mostró muy acertado desde el exterior, lo que le permitió tomar diferencias desde el primer minuto y dominar con solvencia unos primeros diez minutos en los que solo hubo un equipo sobre la pista.

Los maños intentaron reaccionar en el comienzo del segundo cuarto, pero poco pudieron hacer. También tras el descanso y en el inicio del último cuarto, pero además de que no tuvieron su día, con muchos errores en los lanzamientos y en pérdidas de balón, hoy el Lenovo Tenerife no tenía ninguna intención de dar opción alguna al Casademont Zaragoza y siempre se mantuvo con diferencias superiores a los 20 puntos.

Sasu Salin, que el pasado miércoles en Ucrania anotó 33 puntos, en esta ocasión llegó a los 17. Pero en esta ocasión también destacó el buen partido de Wiltjer, sobre todo en el tercer cuarto, así como el resto de jugadores que estuvieron a un buen nivel.

El Lenovo Tenerife salió con prudencia a la pista, pero viendo que estaba acertado desde el exterior y que el Casademont Zaragoza poco hacía, se creció y Salin, Fitipaldo y sobre todo Wiltjer, anotaron bien desde fuera y el equipo insular fue tomando diferencias (11-2, min.3).

Era cuestión de esperar el momento para poder hacer el mejor tiro y aunque no todos los días está uno acertado, en este inicio del choque el Lenovo si lo estaba y poco apoco las diferencias se fueron aumentando hasta un 16-7 y luego al 27-11(min.8).

Solo el polaco Adam Waczynski inquietaba la canasta local. Suyos fueron los primeros siete puntos de su equipo, pero no contaba con más apoyo anotador desde la cancha.

Intentó el Zaragoza subir un paso más en defensa, apretando bien a los hombres exteriores y, aunque en un principio parecía que el Lenovo iba a tener a un rival que les iba poner más problemas, lo cierto es que no fue así y no solo se mantuvo la diferencia sino que el Lenovo llegó a tener 25 puntos a su favor (42-17) en el minuto 15 de partido.

Radoncic sacó su orgullo, al igual que McLean, pero se llegó al descanso con un 51-29 que demostraba a las claras la diferencia en este primera mitad entre los dos equipos.

Tras el descanso poco cambió. Dos canastas consecutivas de Wiltjer dejaban claro que los locales no iban a bajar los brazos y se mantuvieron firme en su defensa desde el primer minuto.

Fue en este cuarto cuando el Lenovo Tenerife alcanzaría su máxima diferencia en el marcador (62-34), en unos diez minutos en el que no se destacó por el acierto ofensivo por parte del equipo local, pero si por mantener a raya a su adversario.

Con 68-48 concluiría el tercer cuarto y en el último poca historia ya que el Lenovo Tenerife tenía en sus manos el control del marcador y del juego y el colchón de puntos a su favor quitó emoción al partido.

- Ficha técnica:

90 - Lenovo Tenerife 90 (29+22+17+22). Fitipaldo (5), Salin (17), Doornekamp (3), Gamble (10), Wiltjer (19) –inicial-, Guerra (12), Sergio Rodríguez (3), Sastre (9), Huertas (10), Suleijmanovic (2), Smith (-) y Borg (-)

65 - Casademont Zaragoza 65 (11+18+21+15). San Miguel (5), Waczynski (14), Hilnason (2), Okoye (4), Radoncic (5) –inicial-, García (5), Mobley (3), McLean (17), Vanwijn (4), Font (6),Sipahi (-) y Vila (-).

Árbitros: Conde, Calatrava y Padrós. Eliminaron por faltas a Rodrigo San Miguel (min37).

Incidencias: Pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unas dos mil quinientas personas.