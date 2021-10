3-0. Portugal cumple ante Catar

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Lisboa, 9 oct (EFE).- Portugal cumplió este sábado en el amistoso ante la selección de Catar y se llevó la victoria (3-0) con goles de José Fonte, André Silva y Cristiano Ronaldo, que redondeó una noche histórica, en la que se convirtió en el con más partidos internacionales en una selección europea.

El astro portugués que ahora milita en el Manchester United jugó su partido número 181 con la camiseta de Portugal. Supera en un encuentro al español Sergio Ramos que ha disputado 180 con España.

Catar, anfitriona del próximo Mundial y a quien dirige el español Félix Sánchez, no fue capaz de representar un peligro ante los portugueses, que podrían haber conseguido un resultado incluso más abultado si hubiesen tenido una noche con más puntería.

Era la segunda vez en poco más de un mes que los combinados de Portugal y Catar se veían sobre el césped, tras el amistoso disputado en Hungría que se llevaron los lusos por 3 a 1.

A diferencia de aquel día, cuando Cristiano estuvo ausente, el de Madeira sí jugó este sábado, en un once con el que Fernando Santos reservó a algunos jugadores pero hizo debutar al portero Diogo Costa, del Oporto, y al mediocentro del Sporting Matheus Nunes, nacido en Brasil.

Portugal no tardó en demostrar su superioridad y buscar la portería rival, pero le costó que ese dominio diese sus frutos, y al final fue Cristiano quien desatascó la situación.

En el último partido que jugó con Portugal, contra Irlanda, el delantero del Manchester United se había convertido en el jugador con más goles con su selección en toda la historia, al superar los 109 tantos del iraní Ali Daei.

Este sábado sumó otro récord, el de futbolista europeo con más partidos como internacional, con 181, uno más que Sergio Ramos, pero quiso completar la velada con un gol.

En el 37, Cristiano recibió en el área pequeña y, en un mano a mano con el portero, hizo el gol 112 con su combinado nacional y abrió la lata.

Con su papel cumplido, el capitán se quedó en la ducha tras el descanso y dio paso a otro debut en las "quinas", el de Rafael Leão.

Pero esta vez Portugal no necesitó tanto tiempo para ver portería y cuando el crono había corrido apenas tres minutos José Fonte amplió la ventaja en un rechace tras un córner, en el que fue su primer gol como internacional.

La ventaja dio más calma a los portugueses, que aun así siguieron buscando el tercero ante una selección de Catar que, si bien lograba tener la posesión en algunos momentos, no suponía ninguna amenaza para la portería rival.

Dalot llegó a colar el balón entre los tres palos en el 85, pero el tanto fue anulado porque el colegiado entendió que había tocado el balón con la mano, en una jugada dudosa.

Tres minutos después, Leão estuvo a punto de completar su debut con gol cuando estalló la pelota contra el palo, pero al final su estreno quedó marcado por una asistencia.

El jugador del Milan puso un centro desde la banda izquierda para que André Silva cabecease a las redes y completase la victoria ya en el 91.

Portugal se llevó una plácida victoria antes de su próximo encuentro, marcado para el martes ante Luxemburgo, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2022.

Los lusos son segundos del grupo A a un punto de Serbia, aunque tienen un partido menos.

- Ficha técnica:

3 - Portugal: Diogo Costa; Dalot, Danilo, José Fonte, Nuno Mendes (Nelson Semedo, m.46); William Carvalho (Bernardo Silva, m.60), João Mário (Moutinho, m.71), Matheus Nunes (Bruno Fernandes, m.71); Gonçalo Guedes (João Palhinha, m.61), Cristiano Ronaldo (Rafael Leão, m.46) y André Silva.

0 - Catar: Al Sheeb; Al-Rawi, Salman, Karim Hassan, Pedro Ró-Ró; Al-Haydos (Al-Ahrak, m.71), Boudiaf (Madibo, m.76), Hatem, Homam Ahmed, Almoez (Yousuf, m.76); Ali y Akram Afif.

Goles: 1-0, Cristiano (m.37). 2-0, José Fonte (m.48). 3-0, André Silva (m.91).

Árbitro: Fedayi San (SUI). Amonestó a los cataríes Abdelkarim Hassan (m.29), Akram Afif (m.55) y Madibo (m.85) y al portugués William Carvalho (m.32).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio del Algarve, en Faro (Portugal) ante 15.087 espectadores.

Paula Fernández