2-1. Cuadrangular de Rowdy Tellez decide primer triunfo de Cerveceros

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Milwaukee (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El primera base Rowdy Tellez surgió con el bate explosivo y oportuno y echó a perder la joya de pelota que tuvo el abridor Charlie Morton al descifrarle sus lanzamientos en la parte baja de la séptima entrada.

Hasta ese momento Morton había estado intratable, pero el envío que le hizo a Tellez fue alcanzado por el bate del inicialista de los Cerveceros de Milwaukee que pegó cuadrangular de dos carreras y abrieron el camino del triunfo por 2-1 que dieron el triunfo por 2-1 a los Bravos de Atlanta en el Primer Partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Tellez también puso "out" en el plato a un corredor de Atlanta.

El abridor Corbin Burnes y los relevistas Adrian Houser y Josh Hader se combinaron en una serie de cuatro imparables que le dio a Milwaukee la ventaja inicial en esta serie al mejor de cinco. El segundo juego se disputará mañana, sábado, en Milwaukee.

El excervecero, el venezolano Orlando Arcia, conectó rodado a segunda con corredores en las esquinas para terminar el juego. Eso se produjo después de que el receptor de los Cerveceros, su compatriota Omar Narváez, quien se combinó con el primera base Téllez en una doble jugada clave en la primera entrada, bloqueó el lanzamiento de 1-2 del cerrador Hader en la tierra para mantener a Freddie Freeman en la tercera base.

Ninguno de los equipos produjo mucha ofensiva hasta que los Cerveceros finalmente se abrieron paso en el séptimo.

Después de que Charlie Morton (0-1) golpeó al jardinero derecho venezolano Avisaíl García con un lanzamiento de 1-2 para comenzar la entrada, Téllez arrancó otra oferta de 1-2 de Morton sobre la pared del jardín central que rompió el empate a cero.

Antes, Tellez se había ido 1 de 13 contra los Bravos esta temporada hasta lograr ese avance de 125 metros.

Téllez fue sacado de la lista de lesionados el sábado después de perderse tres semanas por una distensión de la rótula derecha.

Joc Pederson de Atlanta conectó un jonrón emergente ante Houser (1-0) con dos outs en el octavo.

El lanzamiento número 85 y final de Morton a Tellez fue uno de los pocos errores que cometió en todo el día. Ponchó a nueve, caminó a uno y golpeó a un bateador para continuar su historia reciente de actuaciones excepcionales de postemporada.

Burnes fue igual de bueno en su primera apertura de postemporada en su carrera.

El contendiente al premio Cy Young de la Liga Nacional abrió el juego con dos bases por bolas seguidas y lanzó 40 lanzamientos en las dos primeras entradas, pero se calmó a partir de ahí.

El derecho ponchó a seis y permitió dos imparables y tres bases por bolas en seis entradas en blanco, tras realizar 91 lanzamientos.

Después de que los Bravos pusieron corredores en las esquinas sin ningún out pero no lograron anotar en la parte alta de la primera, nadie consiguió que un corredor pasara la primera base hasta que Téllez conectó un cuadrangular.

Ninguno de los equipos conectó un imparable hasta el sencillo con un out de Lorenzo Cain de Milwaukee al jardín derecho en la tercera. El primer indiscutible de los Bravos ante Burnes llegó cuando el jardinero izquierdo puertorriqueño Eddie Rosario abrió el quinto con un sencillo al centro.

La mejor oportunidad de anotar de Atlanta llegó al comienzo del partido.

Burnes caminó a los dos primeros bateadores que enfrentó, el jardinero derecho cubano Jorge Soler y Freeman, y Soler avanzó a la tercera con un pase.

El segunda base curazoleño Ozzie Albies siguió con un rodado fuerte por la línea de primera base que Téllez atrapó justo antes de pisar la bolsa. Cuando notó que Soler intentaba anotar desde tercera, Téllez tiró al plato.

Narváez atrapó el lanzamiento de un salto y tocó a Soler para completar la doble jugada.

Los Bravos no tuvieron muchas más oportunidades ya que Milwaukee usó su rotación de titulares cargada para compensar su falta de profundidad en el bullpen.

Milwaukee está jugando esta serie sin el preparador Devin Williams y el relevista zurdo Brent Suter.

Williams se fracturó la mano de lanzar cuando golpeó una pared la noche en que los Cerveceros se hicieron con la División Central de la Liga Nacional, y Suter una distensión en el oblicuo derecho.

Sin esos dos en el bullpen, los Cerveceros hicieron que Houser trabajara dos entradas para preparar las cosas para Hader. Houser pasó la temporada regular en la rotación de Milwaukee.

Mañana, sábado, para el segundo partido, el zurdo Max Fried (14-7, 3.04) comenzará por los Bravos y el diestro All-Star Brandon Woodruff (9-10, 2.56) lo hará con los Cerveceros. Fried tiene marca de 7-0 con efectividad de 1.46 en sus últimas 11 aperturas.