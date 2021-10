105-61. El Joventut de Badalona se da un festín contra el Baxi Manresa

El alero del Joventut de Badalona Joel Parra (i) defiende a Elias Valtonen (d), alero finlandés del BAXI Manresa, durante el partido de la Liga Endesa de baloncesto disputado este sábado en el Pabellón Olímpico de Badalona. EFE/ Andreu Dalmau

Badalona (Barcelona), 9 oct (EFE).- El Joventut de Badalona no tuvo piedad del Baxi Manresa, al que destrozó con una sonora victoria (105-61) en un partido que dejó casi resuelto al descanso para sumar su tercera victoria, todas en casa, en la Liga Endesa.

Los verdinegros demostraron que en su pista serán un equipo difícil de batir y con un juego coral desbordaron a los de Pedro Martínez, que sin acierto desde la línea de tres puntos e inferiores en el rebote no pudieron igualar nunca el juego local.

Brandon Paul con 16 puntos fue el máximo anotador del partido en su mejor encuentro desde su vuelta a Badalona y hasta siete jugadores verdinegros anotaron diez o más puntos. Por el Baxi Manresa su mejor jugador fue Gabe Moneke con 14 puntos.

La Penya jugó una sensacional primera parte en la que anotó 51 puntos y no dio ninguna opción al conjunto manresano, al que su falta de acierto en el triple en el primer cuarto (1 de 7) le llevó a ir a remolque desde mediado el primer cuarto.

Guillem Vives protagonizó los primeros minutos en ataque de su equipo para posteriormente unírsele Pau Ribas para poner nueve puntos de ventaja (19-10, min. 7).

Moneke levantó los ánimos del Baxi Manresa junto a su defensa zonal en los minutos finales del primer cuarto y una canasta de Valtanen en el primer ataque del segundo período pareció meter de lleno a los de Pedro Martínez en el partido (21-15, min. 11).

La realidad fue otra. Un triple de Andrés Feliz y una canasta del base dominicano tras robar un balón en medio campo lanzaron a la Penya, que con un parcial de 13-2 se puso 19 puntos arriba (34-15, min. 15) con un dominio absoluto en ambos lados de la pista.

Dani Pérez y Moneke volvieron a intentarlo después de que la Penya superara los 20 puntos de ventaja (43-22, min. 18) pero dos triples de Pau Ribas y Brandon Paul en el último minuto dejaron a los de Badalona en su máxima ventaja al descanso (51-26).

Los manresanos intentaron cambiar la ya complicada dinámica del partido con una defensa zonal al inicio del tercer cuarto que Brodziansky y Paul rompieron a las primeras de cambio. El escolta estadounidense se reivindicó con dos triples que pusieron a la Penya por encima de los 30 puntos (66-35, min. 27).

El joven Zsombor Maronka aprovechó la inercia del partido, completamente roto, para mostrar su talento al público de Badalona con ocho puntos en la recta final del cuarto que acabó con los locales 33 puntos arriba (78-45).

Los últimos diez minutos se le hicieron eternos al equipo manresano mientras que los verdinegros querían que el partido no acabara nunca y seguir haciendo disfrutar a sus aficionados. Parra y Feliz llevaron a la Penya hasta la que sería su máxima diferencia (103-57, min. 39).

- Ficha técnica

105. Joventut Badalona (21+30+27+27): Vives (10), Busquets (2), Paul (16), Brodziansky (12), Birgander (4) -equipo inicial-, Ribas (14), Feliz (12), Maronka (12), Tomic (10), Parra (13) y Ventura (-),

61. Baxi Manresa (13+13+19+16): Pérez (6), Jou (3), Berzins (3), Maye (-), Bako (3) -equipo inicial-, Francisco (7), Moneke (14), Valtonen (8), Thomasson (10), Steinbergs (2), Sima (3) y García (2).

Árbitros: Perea, Oyón y González Gálvez. Eliminaron por cinco faltas personales a Simon Birgander (min. 37).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 3.403 espectadores.