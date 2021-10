1-1. El Sporting sigue sin poder con el Oviedo de Ziganda

El jugador del Real Oviedo Lucas (i), autor del primer gol, se escapa de Kravets, del Sporting, durante el partido de Segunda División de este sábado en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso

Oviedo, 9 oct (EFE).- Oviedo y Sporting de Gijón firmaron tablas en un derbi asturiano en el que Lucas adelantó a los carbayones en la primera mitad y Djuka consiguió igualar tras un gran pase de Villalba a siete minutos del final, salvando un empate que mantiene la condición de invicto de Cuco Ziganda, que no ha perdido ninguno de sus cuatro duelos regionales como técnico azul.

Los primeros quince minutos fueron de posesión visitante, y en ellos los de Gallego tuvieron sus dos tiros a puerta de la primera mitad: uno de Villalba desde la frontal y otro de Aitor García desde el flanco izquierdo que acabaron en manos de Femenías.

Sobrepasado ese primer cuarto de hora, el Oviedo comenzó a encontrarse cada vez mejor en el partido y la presión elevada hizo que los de Cuco Ziganda acabaran por meter al Sporting más cerca de Mariño de lo que a los gijoneses les hubiese gustado.

Los azules se adelantaron a la media hora en una jugada de libro en la que Bastón y Mossa combinaron para habilitar a Borja Sánchez en la izquierda y el centro del extremo azul lo remató a la perfección Lucas Ahijado en el segundo palo.

El Sporting lo volvió a intentar a cinco del descanso con un centro envenenado de Aitor García que volvió a blocar Femenías, y los azules se fueron a los vestuarios con el marcador y las victorias en los duelos individuales a su favor, aunque sin nada decidido.

Tras la reanudación, los rojiblancos salieron con un punto más de intensidad en busca de la igualada, pero fue el Oviedo el que perdonó el 2-0 en una gran acción individual de Bastón que se fue alta por muy poco después de ganarle la partida a Babin.

El asedio rojiblanco comenzó a un cuarto de hora del final, y el primer aviso lo dio Aitor García con un nuevo centro que Djuka no acertó a rematar en el área y que Berto, que si llegó a disparar, no supo colocar entre los tres palos.

Djuka no volvió a fallar la siguiente que tuvo, y tras un gran pase a la espalda de la defensa dibujado por Villalba, batió con una perfecta picada a Femenías para poner el empate en el marcador.

El Oviedo lo intentó pero Pombo, que fue el más activo desde su salida del banquillo, envió fuera todos sus intentos de marcar gol por lo que el reparto de puntos se hizo efectivo con el pitido final de Ávalos Barrera.

- Ficha técnica:

1 –. Real Oviedo: Femenías; Lucas, David Costas, Dani Calvo, Mossa; Viti (Sangalli, m. 71) , Brugman (Pombo, m. 84), Jimmy, Borja Sánchez; Obeng y Borja Bastón (Javi Mier, m. 71).

1 – . Sporting: Mariño; Guille Rosas (Bogdan, m. 26), Babin, Marc Valiente (Berrocal, m. 85), Kravets; Pedro Díaz (Nacho Méndez, m. 85), Gragera; Villalba, Campuzano (Berto, m. 59), Aitor García; Djuka.

Árbitro: Ávalos Barrera, Rubén (Colegio catalán). Amonestó a los locales Lucas (12'), Brugman (16'), Jimmy (53'), Costas (68') y Viti (72) y a los visitantes Babin (16') y Aitor (90+4').

Goles: 1-0, M.30: Lucas. 1-1, M. 83: Djuka.

Incidencias: Partido correspondiente a la 9ª jornada de Liga Smartbank disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 21.056 espectadores.