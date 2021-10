Wall Street opera con alzas modestas tras reporte de empleo EEUU bajo las expectativas

Imagen de archivo de un operador trabajando en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 12 noviembre 2013. REUTERS/Brendan McDermid

Por Devik Jain y Sruthi Shankar

8 oct (Reuters) - Las acciones subían ligeramente el viernes en Nueva York, en una sesión volátil luego de datos que mostraron un crecimiento del empleo en Estados Unidos menos veloz de lo previsto, aunque el informe no era tan débil como para desviar a la Reserva Federal de sus planes de empezar a reducir sus compras de activos este año.

* Ocho de los 11 principales sectores de S&P 500 subían en las primeras operaciones del día. El índice de energía, que ganaba un 2%, lideraba los avances, mientras que los papeles de Amazon, Microsoft y Bank of America daban un importante impulso al S&P 500.

* El informe de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo arrojó un aumento de 194.000 puestos el mes pasado, mucho menos que los 500.000 empleos estimados en un sondeo de Reuters entre economistas. Mientras que la tasa de desempleo cayó a 4,8% desde el 5,2% en agosto, los salarios promedio por hora subieron 0,6%, por encima de lo esperado.

* "Este número más bajo no empujará a la Fed a tener que empezar antes el recorte de estímulos. Ahora podría pasar que decida iniciar el proceso en diciembre en lugar de noviembre, pero eso no moverá demasiado el barco y es probable que el 'tapering' se lleve a cabo a finales de este año", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado en LPL Financial.

* Si bien los inversores esperan que la Fed se apegue a sus planes de reducción gradual de estímulos este año, las cifras bajo las estimaciones tampoco provocaron cambios en las expectativas de alzas de tasas de interés. Los futuros de la tasa de fondos federales prevén un ajuste de 25 puntos para noviembre o diciembre del próximo año.

* A las 1512 GMT, el promedio industrial Dow Jones subÍA 46,41 puntos, o 0,13%, a 34.779,16 unidades; mientras que el índice S&P 500 ganaba 3,86 puntos, o 0,08%, a 4.403,33 unidades; y el índice compuesto Nasdaq cedía 10,4 puntos, o 0,08%, a 14.642,77 unidades.

* Los valores de Conagra Brands Inc cayeron cuando JP Morgan rebajó la recomendación sobre el papel a "neutral" desde "sobreponderado", un día después de que el fabricante de alimentos diversificados anunció aumentos de precios para amortiguar el impacto de la inflación y elevar su pronóstico de ventas.

(Reporte de Devik Jain en Bengaluru; información adicional de Bansari Mayur Kamdar y Anisha Sircar. Editado en español por Marion Giraldo)