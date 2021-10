Visibilidad y facilidad, la apuesta de DAZN para la 'Champions' femenina

La delantera del Arsenal, Beth Mead (c), se lleva el balón ante la jugadora suiza del FC Barcelona, Ana-Maria Crnogorcevic (d), durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado este martes en el estadio Johan Cruyff, en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. EFE/ Enric Fontcuberta

Madrid, 8 oct (EFE).- "Hasta ahora había que recurrir a Google para saber cómo ver cada partido de la Liga de Campeones femenina, si es que se emitía", lamenta la directora de innovación de DAZN, Verónica Diquattro, en declaraciones a EFE. Un problema que la plataforma quiere solucionar uniendo fuerzas con YouTube.

"El objetivo es hacer crecer el fútbol femenino y creemos que hemos tocado las teclas correctas para lograrlo: visibilidad y facilidad. Una mayor exposición y la facilidad para ver todos los partidos. Y, ¿qué es más fácil que encontrar todos los partidos, gratis, en la mayor plataforma de vídeo online?", continúa la ejecutiva italiana de la plataforma de televisión por internet.

DAZN adquirió el pasado mes de julio los derechos televisivos de la Liga de Campeones para las próximas cuatro temporadas, y anunció que las dos primeras campañas, la actual 2021-22 y la próxima 2022-23 los 61 partidos de la competición se verán en abierto en YouTube, la plataforma audiovisual de Google, en todo el mundo excepto los países de Oriente Medio y el norte de África, donde la catarí Bein mantiene los derechos audiovisuales.

La alianza de una plataforma de televisión de pago como DAZN y una basada en el contenido en abierto como YouTube es extraña desde un punto de vista empresarial, pero se explica por el objetivo primordial de la compañía: aumentar la repercusión.

"Asociarse con YouTube era la manera de conseguir que el mejor fútbol femenino se pudiera ver de manera sencilla", explica Diquattro, que enfatiza los más de 2.000 millones de espectadores potenciales en todo el mundo que pueden alcanzar con esta alianza, a través no solo de las retransmisiones, sino de los creadores de contenidos audiovisuales que pueblan la plataforma.

La ejecutiva italiana asegura que su compañía quiere que el deporte masculino y el femenino "se vean y se traten por igual". "Y para lograr esto es necesario que haya más demanda, nuestro trabajo es dar al deporte femenino la visibilidad y exposición global que necesitan para crecer", enfatiza en palabras a EFE.

LA NUEVA 'CHAMPIONS' MULTIPLICA SUS PREMIOS

Una apuesta que entronca con el cambio de la Liga de Campeones femenina, que a partir de esta temporada estrena una fase de grupos con 16 clubes y multiplicará por cuatro el dinero que reparte al fútbol femenino europeo hasta los 24 millones de euros, con 1,4 millones de euros como máximo para el ganador y un mínimo de 400.000 para los participantes en la fase de grupos, cinco veces más de lo que obtenían hasta la temporada pasada los equipos que alcanzaban los octavos de final de la competición.

El arranque de la competición, con victoria de las vigentes campeonas, el Barcelona, frente al Arsenal inglés (4-1) o la del debutante Real Madrid en casa del Zhytlobud-1 Kharkiv ucraniano (0-1), ha combinado las retransmisiones con el estreno de una serie documental, titulada 'We all rise' -que podría traducirse como 'Todas nos levantamos'- sobre historias destacadas del fútbol femenino en las ciudades que participan en esta fase de grupos.

"Lo que no se conoce, no se puede querer, y por eso es tan importante dar a conocer todas las grandes historias detrás de todas estas jugadoras y hacer fácil el acceso al contenido", insiste Diquattro.

La plataforma propiedad del grupo británico Perform no ofrece datos oficiales sobre el número de suscriptores con los que cuenta, pero estimaciones de la BBC británica la sitúan cerca de los 15 millones de usuarios en todo el mundo. En España, está integrada en el paquete de televisión de pago de Movistar como parte de su acuerdo para retransmitir la Fórmula Uno.

Con un vigente campeón español, el Barcelona, y un debutante de la categoría del Real Madrid, Diquattro se muestra segura de que aumentará el interés en España por la Liga de Campeones femenina con esta apuesta completamente en abierto.

"Esto es solo el comienzo de un largo viaje que sin duda marcará un antes y un después para el fútbol femenino en todo el mundo, y estamos convencidos de que la respuesta de los aficionados superará nuestras propias expectativas", finaliza la ejecutiva de DAZN.

Miguel Ángel Moreno