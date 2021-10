Violeta Salama refleja la diversidad de España en su filme "Alegría"

La cineasta española Violeta Salama, habla este 8 de octubre durante una entrevista con Efe, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 8 oct (EFE).- España se ha convertido en un país diverso con una diferencia cada vez más marcada y que ha provocado que las nuevas generaciones reivindiquen su identidad cultural y religiosa, afirmó este viernes desde México la realizadora española Violeta Salama al presentar su película debut, "Alegría".

"Es verdad que generacionalmente hay una vuelta a que los hijos son más religiosos que los padres y hay como una reivindicación ahora otra vez de esa pertenencia a un grupo que creo que será como una ola, ciclos que se van repitiendo", dijo a Efe la realizadora en su intervención en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Salama (Granada, 1982) estrena en esta ciudad de oeste mexicano su ópera prima, una comedia que muestra la historia de Alegría, un mujer que vive en Melilla y reniega de sus raíces judías, pero que debe enfrentarlas a propósito de la boda de su sobrina Yael y con la ayuda de una joven marroquí y su mejor amiga.

La cinta es protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez -quien debuta en el cine europeo- y la española Laia Manzanares, y refleja la diversidad cultural que caracteriza a esa ciudad autónoma española pero que ha permeado a todo el país con la llegada de la migración musulmana y africana.

"En España estamos en un proceso de una segunda generación que ha nacido ahí y se siente española y sus padres fueron los que migraron. Todavía no hay esa tercera generación de una familia completamente española, pero es el camino que tenemos que adaptar y Melilla va un poquito por delante", señaló la realizadora andaluza.

Manzanares interpreta a Yael, una joven judía que transforma su visión de la religión y de su papel como mujer, con ayuda de su tía, y refleja un proceso que sucede con las nuevas generaciones que cuestionan su entorno y las tradiciones familiares y culturales, señala.

"(Yael) tiene algo de una generación que viene para decir esto está bien pero lo que me han impuesto no me apetece ni me hace feliz y no quiero seguir por este camino y quiero tomar uno nuevo", apuntó la intérprete.

"Alegría" refleja también la concepción de lo femenino, de las preocupaciones, angustias, contradicciones y la complicidad de las mujeres sin importar sus creencias.

Manzanares contó a Efe que la complicidad en la pantalla entre los cuatro personajes principales fue reflejo de la diversidad de nacionalidades y de la buena relación que lograron en el estudio de grabación.

"Tiene mucho que ver que cada una somos de lugares distintos del mundo, cada una totalmente distintas y a la vez nos entendemos todas y aprendemos las unas de las otras, había algo que era muy fácil a la hora de rodar porque sucedía en la realidad y que me sorprende todavía", aseguró.

"Alegría" se exhibirá en el Festival de Cine Europeo en Sevilla en noviembre próximo y se espera su estreno en salas comerciales de España en diciembre.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara concluye este sábado con la premiación de los mejores cortos y largometrajes de ficción, documentales y de animación, así como de temas relacionados a la diversidad sexual.