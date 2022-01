Venezuela.- La opositora Alianza Democrática venezolana pide una investigación contra Guaidó y los suyos por corrupción

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La coalición opositora venezolana Alianza Democrática ha solicitado este viernes una "exhaustiva" investigación contra el autodenominado "gobierno interino" de Juan Guaidó por el desfalco de activos y el "saqueo" de la estatal Monómeros y la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Citgo, "usando como carnada las necesidades del pueblo".



"Monómeros así como Citgo son empresas del Estado venezolano, y como tal, jamás debieron estar bajo la administración del autodenominado 'gobierno interino' de Juan Guaidó", comienza el comunicado de Alianza Democrática, una coalición opositora al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, formada, entre otros, por Primero Venezuela, Cambiemos, o Avanzada Progresista.



"Es notorio, público y comunicacional, el saqueo que han perpetrado a estas empresas, usando como carnada las necesidades del pueblo venezolano. Han manipulado y estafado en su buena fe a algunos países de la comunidad internacional quienes les permitieron atribuciones que no les corresponden, debido a que no tienen aval jurídico, ni están en el marco de nuestra Constitución Nacional", señala un texto que se puede leer en Twitter.



"Queremos dejar claro ante el país y la comunidad internacional que la responsabilidad jurídica con respecto al desfalco de la nación, debe recaer en quienes conformaron de manera fraudulenta un autodenominado 'gobierno interino'. No obstante, no aceptamos bajo ningún concepto, la estrategia de algunos de quienes integran esta farsa, de desmarcarse de esto, a treinta meses de haber estado participando y beneficiándose de los dividendos económicos obtenidos por tal fin", incide la coalición opositora.



Asimismo, han exhortado al Gobierno Nacional a revisar las inhabilitaciones políticas, ya que la actuación de algunos personajes en las elecciones del 21 de noviembre podrían poner en "tela de juicio el proceso electoral".



Por ello, Alianza Democrática exige una "investigación exhaustiva" de todas estas denuncias y "en caso de encontrarse evidencias de saqueos a la nación, pedimos que se administre la justicia de manera imparcial a la que haya lugar".



Asimismo, ha puesto también de relieve que el dinero logrado a través del llamado 'cucutazo', "jamás se rindió cuentas al país del uso o abuso del mismo", en referencia a los fondos recaudados por la comunidad internacional durante un concierto en Cúcuta, y que, según una investigación periodística realizada por PanAm Post, fueron desviados, para, entre otras cosas, costear las "embajadas" de Guaidó.



Por último, y en otro orden de cosas, Alianza Democrática ha aprovechado también para pedir al Gobierno de Maduro que revise "con premura" las inhabilitaciones políticas en un momento en el que "más del 60 por ciento de los venezolanos" tiene intención de participar en los comicios del 21 de noviembre para que el proceso electoral no sea puesto "en tela de juicio".