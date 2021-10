Uruguay va por la remontada frente a EE.UU. y el boleto al Mundial de rugby

El entrenador de la selección de rugby de Uruguay, Esteban Meneses, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 8 oct (EFE).- La selección de rugby de Uruguay tratará de sellar este sábado su boleto al Mundial de Francia 2023 en un encuentro en el que deberán remontar la ventaja de tres puntos que el combinado de Estados Unidos obtuvo en la ida.

A las 16.00 hora local (19.00 GMT), el estadio Charrúa de Montevideo será testigo de un encuentro en el que los Teros, como se conoce al combinado local, contarán con el apoyo de hasta 7.000 fanáticos.

Allí, para llegar a la máxima cita sin la necesidad de acudir a otras instancias, Uruguay deberá ganar por al menos cuatro puntos luego de haber caído por 19-16 en los primeros 80 minutos de la serie, disputados en Glendale (California).

Pese a la dificultad que esto implica, los Teros deberán remontar una diferencia corta de puntos si se tiene en cuenta la forma en la que se dio el anterior encuentro.

En Estados Unidos, la efectividad que mostró el local lo llevó a tener una ventaja de 19-3 cuando todavía faltaban varios minutos para el final del partido.

Sin embargo, una conversión y dos penaltis anotados por Felipe Berchesi más un ensayo de Guillermo Pujadas recortaron mucho una ventaja que parecía definitiva y sellaron un resultado que dejó conformes a los visitantes.

De hecho, el entrenador de los Teros, Esteban Meneses, aseguró en declaraciones recogidas por el portal de la Unión de Rugby Uruguaya (URU) que el 19-16 final fue un resultado que dejó la serie "absolutamente abierta para la revancha".

Mientras tanto, el capitán del equipo, Andrés Vilaseca, dijo que los jugadores están "muy confiados" para el encuentro revancha y resaltó que no tiene dudas de que los sudamericanos van a lograr la clasificación al Mundial.

Con esa confianza, los uruguayos saltarán al campo en busca de la clasificación a un certamen en el que ya estuvieron en 1999, 2003, 2015 y 2019.

Del otro lado, las Águilas de Estados Unidos intentarán volver a estar en un Mundial, cita a la que no faltan desde 1999.

Para ello, volverán a contar con Cam Dolan, Christian Dyer y Mika Kruse, autores de un ensayo cada uno en el partido de ida.

Sin embargo, el entrenador, Gary Gold, no tendrá a Hanco Germishuys, quien no pudo viajar a Montevideo por obligaciones familiares y será reemplazado por Jamason Fa’anana-Schultz.