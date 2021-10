Turín (Italia) acogerá la próxima edición del Festival de Eurovisión

Imagen de archivo de la plaza de San Carlo, en el centro de Turín (Italia). EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 8 oct (EFE).- La ciudad de Turín, en el norte de Italia, acogerá la próxima edición del festival de Eurovisión, según adelantan hoy medios locales en espera de que la televisión pública italiana, la Rai, lo anuncie oficialmente en las próximas horas.

La capital de la región del Piamonte se impone así a otras candidatas como Milán, Bolonia, Rímini y Pésaro, que seguían en liza en la carrera por acoger el festival eurovisivo, tras la victoria en la última edición de la banda de rock italiana Maneskin en Rotterdam (Holanda) con el tema "Zitti e buoni".

Por el momento no se confirmado la fecha de la cita musical más importante de Europa, pero se baraja que la final podría celebrarse el 14 o el 21 de mayo de 2022, según los medios.

El diario "Repubblica" da hoy por hecho el triunfo de Turín sobre las otras ciudades dispuestas a acoger el festival y recuerda que la alcaldesa turinesa, Chiara Appendino, presentó en julio la candidatura después de que la RAI pidiera "una expresión de interés por el evento no deportivo más popular del mundo".

Appendino había destacado entonces como uno de los grandes valores de Turín las infraestructuras de la ciudad, en condiciones de acoger a las miles de personas que asisten a Eurovisión cada año, y en particular un aeropuerto internacional que garantiza las conexiones aéreas con todo el mundo.

Los requisitos para que una ciudad pueda ser elegida sede de Eurovisión son, entre otros, tener un auditorio para 10.000 espectadores, un aeropuerto internacional a no más de 90 minutos de la ciudad, capacidad para hospedar a más de 2.000 personas y una infraestructura para albergar el escenario y los demás espacios del festival.

Italia celebrará de nuevo el festival después de tres décadas, ya que la última vez fue en 1991 en Roma, tras el triunfo de Toto Cutugno con "Insieme: 1992" en Zagreb (Croacia) el año anterior.

No obstante, la primera ciudad italiana en convertirse en sede de Eurovisión fue Nápoles (sur), que acogió el festival en 1965 gracias a la victoria de Gigliola Cinquetti y su tema "Non ho l'età".