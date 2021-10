Tesla traslada su sede a Texas desde California

FOTO DE ARCHIVO: Una fábrica de Tesla en construcción en Austin, Texas, EEUU 29 de septiembre, 2021. REUTERS/Joe White

Por Hyunjoo Jin y Subrat Patnaik

SAN FRANCISCO, 7 oct (Reuters) - Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, dijo el jueves que el fabricante de automóviles eléctricos planea trasladar su sede en Estados Unidos desde Palo Alto, en el estado de California, a Austin, en el de Texas, donde está construyendo un enorme complejo de fabricación de automóviles y baterías.

Tesla se une así a Oracle, HP y Toyota Motor en el traslado de su sede en EEUU a Texas desde California, que tiene impuestos y costes de vida relativamente altos. Aunque Silicon Valley también es un hervidero para el desarrollo de nuevas ideas y empresas, Texas es conocida por su mano de obra más barata y una regulación menos estricta.

"Estoy encantado de anunciar que vamos a trasladar nuestra sede a Austin, Texas", dijo Musk en la reunión anual de la compañía, celebrada en la fábrica de automóviles de Texas.

"No se trata de que, más o menos, Tesla abandone California", dijo, y afirmó que tiene previsto aumentar la producción de su fábrica principal de California y la de Nevada en un 50%.

No obstante, la fábrica de Fremont (California) está "saturada" y es difícil que la gente se pueda permitir una vivienda en California, dijo.

El multimillonario Musk se trasladó a Texas desde California en diciembre para centrarse en la nueva planta del fabricante de coches eléctricos en el estado y en su empresa de cohetes espaciales SpaceX, que tiene un centro de lanzamiento en el extremo sur del estado texano.

Musk ha tenido una relación en ocasiones difícil con California, y amenazó con trasladar la sede de Tesla y sus futuros programas a Texas durante una disputa por el cierre de la fábrica de Tesla en Fremont, California, debido a la pandemia de COVID-19.

En la reunión mostró un diseño de lo que parecía una hebilla de cinturón de estilo vaquero con la leyenda "Don't Mess With T" (No te metas con T), la T del estilo del logotipo de Tesla. La frase se basa en una vieja y popular campaña tejana contra la basura: Don't Mess with Texas.

(Reporte de Hyunjoo Jin, Subrat Patnaik y Bhanvi Satija; edición de Peter Henderson y Stephen Coates; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)