Susanna Griso cumple 52 años

06-10-2021 Susanna Griso attends the delivery of the March 8 Awards on the occasion of International Women's Day in Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (CHANCE)



Susanna Griso es una de las grandes comunicadoras que tenemos en nuestro país y todos los días nos acompaña durante las mañanas con su programa 'Espejo Público' en Antena Tres derrochando su profesionalidad delante de la cámara. Ya sabemos que este tipo de personalidades aunque no hablen de su vida privada, interesan a los espectadores que las eligen día a día para estar informados, igual pasa con Ana Rosa Quintana.



A finales del año pasado nos enterábamos de la triste noticia de la separación de Susanna Griso con su marido, Carles Torras, después de 23 años de matrimonio. Una noticia que nos dejaba muy sorprendidos porque nadie se podía imaginar que detrás de la sonrisa de la periodista estaba este momento tan pesado en sus espaldas.



Hace unos días sin embargo veíamos a Susanna Griso en portada de la revista ¡HOLA! con Joaquín Güell, un amigo con el que no sabemos si habrá saltado esa chispa de complicidad, pero con el que a juzgar por las imágenes disfrutó de un plan entrañable en la capital madrileña.



Siempre tan discreta con su vida privada, Europa Press Reportajes conseguía las primeras imágenes de la periodista el miércoles pasado, pero la presentadora de televisión no quería desvelar si se trataba de una simple amistad o algo más. Sea como sea, Susanna tiene una sonrisa grabada en su rostro y hoy cumple 52 años... ¿la veremos celebrándolo con él?