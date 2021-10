SpaceX alcanza valoración de US$100.000M en venta secundaria

(Bloomberg) -- SpaceX de Elon Musk alcanzó una valoración de US$100.000 millones tras la venta de acciones en el mercado secundario, dijo una persona con conocimiento del asunto.

Las acciones se ofrecieron a US$560 cada una, dijo la persona, un 33% sobre el precio de US$420 por acción obtenido en una ronda de financiación realizada en febrero, lo que valoraba a la empresa en US$74.000 millones.

Space Exploration Technologies Corp., como se conoce formalmente a la empresa, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La venta secundaria se realizó antes de la tercera rotación de astronautas para la NASA de la compañía con sede en Hawthorne, California, programada para el 30 de octubre, y le da a SpaceX un valor de mercado más alto que los aproximadamente US$97.000 de Lockheed Martin Corp., el mayor contratista de defensa del mundo.

SpaceX ya se encuentra entre las empresas privadas con mayor valoración del mundo, una lista que incluye a la china ByteDance y a Stripe. Una transacción secundaria realizada en junio valoró a Stripe en US$152.000 millones, según datos de PitchBook.

Los inversionistas de SpaceX incluyen a Sequoia Capital, T. Rowe Price Group Inc., Ontario Teachers ‘Pension Plan, Alphabet Inc. y Baillie Gifford, según PitchBook.

La última venta fue informada previamente por CNBC.

Nota Original:Musk’s SpaceX Hits $100 Billion Valuation in Secondary Sale

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.