Sevilla y Génova, la apuesta de 777 Partners por equipos históricos de Europa

Génova, el club más antiguo de Italia fue adquirido el pasado mes de septiembre por el fondo inversor estadounidense '777 Partners', el mismo que posee parte del paquete accionario del Sevilla, en lo que han considerado una apuesta por la tradición de dos clubes con gran historia en el fútbol europeo. EFE/Imagen cedida por 777 PARTNERS

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- Génova, el club más antiguo de Italia, fue adquirido el pasado mes de septiembre por el fondo inversor estadounidense 777 Partners, el mismo que posee una cifra aproximada al 15 % del accionariado del Sevilla español en lo que han considerado una apuesta por la tradición de dos clubes con gran historia en el fútbol europeo.

La elección del 'rossoblu' italiano y del 'orgullo de Nervión' en España responde a las similitudes entre las entidades fundadas en 1893 y 1890, respectivamente.

"Son clubes históricos en su país, pertenecen y llevan el nombre de ciudades grandes y atractivas tanto para la industria como para el turismo. Además, tienen estadios atractivos para ver fútbol y sus fanáticos adoran el club", explica a Efe Juan Arciniegas, director general y supervisor de los movimientos en deporte, medios y entretenimiento de 777 Partners.

Tras 18 años con Enrico Preziosi al mando, el Génova informó el 23 de septiembre de este año que la compañía norteamericana adquirió el 99,9 % del capital del club, operación valorada según reportes en 150 millones de euros y que se suma a la participación de la sociedad americana en el club hispalense como sus dos intervenciones en el balompié de Europa.

"Tuvimos la oportunidad de tomar el control de un club histórico que ha sufrido un poco en los últimos años, pero a través del cual consideramos la posibilidad de hacer una diferencia, de cumplir el sueño de invertir en otro equipo de fútbol de primer nivel", expresa Arciniegas, nacido en Bogotá y seguidor del Independiente Santa Fe, club de la capital colombiana.

Además del Génova, Milán, Roma, Fiorentina, Bolonia, Venezia, Spezia -en la Serie A- Parma y el S.P.A.L. -de la Serie B- son los otros clubes italianos propiedad de estadounidenses, fenómeno que califica Arciniegas como "un éxodo por la falta de oportunidades domésticas".

"Las condiciones financieras de muchos clubes europeos se han vuelto atractivas para invertir, más allá de ser un activo trofeo para millonarios. En Estados Unidos las valoraciones son astronómicas y es muy difícil comprar un equipo de la MLS y ni hablar de la NBA, mientras en Europa son mucho más aceptables, en ligas ultracompetitivas y con un gran seguimiento de fanáticos", añade.

Respecto a seguir los pasos de proyectos como el City Group o el construido por la multinacional Red Bull, dueña de equipos en diferentes ligas del mundo, Arciniegas revela que expandirse hacia otros territorios hace parte de la estrategia que tienen para los próximos años.

"Sí, nos gustaría invertir en más equipos. Ahora nuestra prioridad es el Génova, pero a mediano y largo plazo definitivamente queremos estar en clubes adicionales y no solo en Europa, de hecho nos interesan otras regiones del mundo incluida Latinoamérica", confiesa.

Arciniegas se unió en 2016 como primer ejecutivo a la firma fundada por Steven Pasko y Josh Wander, que inició en el mercado de los servicios financieros y luego amplió su portafolio inversionista que actualmente presenta 50 compañías como Flair Airlines (aviación), F3EA Servicing (finanzas comerciales y de consumo), American Horizon Financial (litigios), Ensurem (seguros) y Fanatiz (medios).

"Han sido cinco años de mucha locura, crecimiento y satisfacción. Ahora reconocemos que el deporte y los equipos de fútbol son las prioridades top del entretenimiento, es anticíclico, la gente no para de ver deporte así que es una inversión que consideramos muy valiosa", asegura Arciniegas.

Ata Football, plataforma de distribución y comunidad dedicada al fútbol femenino; 1190 Sports, gestor y organizador de derechos deportivos y el London Lions de Liga Británica de Baloncesto son otras de las inversiones de 777 Partners relacionadas con actividades deportivas.

Formado en Estados Unidos, con un bachillerato académico en Ingeniería y Economía Industrial y de Gestión del Instituto Politécnico Rensselaer y un MBA de la Universidad Duke, Arciniegas continúa con sus planes de expansión y hace unas semanas hizo la primera inversión en territorio colombiano con la compañía del sector telefinanciero Omni Latam.

Frente a la posibilidad de llegar a algún conjunto de la liga de fútbol su país Arciniegas abre la puerta a lo que sería su arribo a este mercado. "Sí, ¿por qué no? No hay que negarse a la posibilidad, sería otro sueño más poder participar del fútbol colombiano algún día", concluye.

Juan Andrés Pineda

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com 13701016 y otros)