Sáhara.- Argelia muestra su "interés" por el nombramiento de De Mistura y pide la retirada de Marruecos de Guerguerat

Resalta que el nombramiento del enviado de la ONU llega en un contexto "fuertemente degradado"



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Argelia ha reclamado la retirada de las tropas de Marruecos del paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, al tiempo que ha afirmado que ha recibido con "interés" el nombramiento de Staffan de Mistura como nuevo enviado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas para Sáhara Occidental.



El Ministerio de Exteriores argelino ha subrayado la importancia de una "desmilitarización" del paso fronterizo para lograr avances en el proceso de paz, después de que la entrada de tropas marroquíes en la zona en noviembre de 2020 llevara al Frente Polisario a dar por roto el acuerdo de alto el fuego de 1991.



Así, ha hecho hincapié en que el nombramiento de De Mistura llega en un contexto "fuertemente degradado" y marcado por los "riesgos", especialmente por el fin del alto el fuego tras la "violación flagrante de los acuerdos militares" por parte de Marruecos en la zona tapón de Guerguerat y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argel y Rabat.



En este sentido, el portavoz del Ministerio ha destacado que esta "desmilitarización" de la zona "está recogida en los acuerdos (de alto el fuego) y es piedra angular de todo proceso político creíble destinado a encontrar una solución pacífica al conflicto".



El Ministerio ha lamentado "profundamente" el "retraso de 28 meses" en el nombramiento del nuevo enviado de la ONU --tras la dimisión en mayo de 2019 de Horst Koehler por motivos personales--, situación que "es imputable a la parte marroquí", según ha recogido el diario argelino 'Tout sur l'Algerie'.



De esta forma, ha destacado las "cualidades personales" y el "profesionalismo" de De Mistura y ha recalcado que Argel "apoyará los esfuerzos" del enviado especial, antes de mostrar su deseo de que "contribuyan a un relanzamiento efectivo y serio de las negociaciones directas, de buena fe y sin condiciones previas".



Por último, ha reseñado que estas negociaciones deben ser llevadas a cabo por Marruecos y el Frente Polisario para lograr una solución "que garantice al pueblo de Sáhara Occidental el ejercicio libre y auténtico de su derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación".



De Mistura asume el cargo sin que las partes se hayan movido un ápice de sus respectivas posiciones ya que, mientras que Rabat solo contempla una autonomía limitada, el Frente Polisario insiste en su defensa de la autodeterminación de la antigua colonia española.



Las tensiones políticas han aumentado también a raíz de que en diciembre de 2020 el Gobierno de Estados Unidos, bajo la batuta de Donald Trump, reconociese la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental, semanas después de que estallaran enfrentamientos en el paso de Guerguerat, fronterizo con Mauritania y desalojado por las fuerzas marroquíes tras un bloqueo de activistas.



Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado --o incluso de un referéndum-- que no termina de llegar. El último acercamiento entre las partes llegó de la mano de Koehler, aunque entonces ni las autoridades de Marruecos ni el Frente Polisario se movieron de sus respectivas posiciones.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 fue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.